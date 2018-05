Iriart y el Caso Abril: “Si no paramos a jueces como Villafañe esto va a seguir pasando en 2018, 2019…”

En el marco del crimen de Abril Bogado, de 12 años, quién fue asesinada por un delincuente que gozaba de una libertad anticipada concedida por José Villafañe, juez de Ejecución Penal del juzgado N°2 de La Plata, el diputado Provincial, Rodolfo Manino Iriart, dialogó con “el Retrato…” y anticipó que “esto va a volver a pasar”.

“En mayo de 2012 en una masacre, un hombre había matado a toda una familia completa y los enterró en el fondo de la casa: una señora de 21 años, su hija Jazmín de 3 años, el papá de la señora Sosa de 65 años y el hermanastro Javier de 25 años. Villafañe lo liberó”, explicó el diputado provincial.

A su vez, indicó que el Jury venía ”para que se evalúe si había existido mal desempeño en sus funciones, que es una de las causales para pedir el jury de enjuiciamiento. Creíamos que tenía que haber un estudio profundo con respecto a José Nicolás Villafañe, porque en ese momento, había 1400 causas y el 70% tenían libertad asistida”.

“En muchos de los casos veíamos que era acertadamente, pero en otros casos no había paridad. Una persona que se había escapado de la cárcel y que lo habían vuelto a encontrar porque había robado nuevamente, le daban una libertad asistida nueva. Había que evaluar”, apuntó.

En relación a la no continuidad del Jury, destacó que se inició el trámite administrativo, “pero después la Bicameral tiene que conformar el Jury. Quienes componían han estimado que no había motivos para pedirlo”.

Manino Iriart hizo hincapié en que “no todos los jueces son iguales” y comentó que “muchas veces se generaliza, como si todo funcionara mal con respecto a la justicia, pero la realidad es que muchos Juzgados de Ejecución funcionan bien y otros, funcionan muy mal”.

“Los que funcionan mal tienen que tener un Jury para hacer la evaluación correspondiente de ese Juzgado. El hecho de que un juez no tenga que revalidar su título a determinado tiempo, tener inamovilidad del cargo y gozar de su remuneración todos los meses, no tiene ningún riesgo. Deberían tener el puente de ejercicio responsable de su función”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a que “el Poder Ejecutivo de la Provincia también puede tomar medidas al respecto, porque sino nos terminamos echando la culpa uno a otro” a la vez que remarcó en ese orden, que “hubo un llamado de atención en 2012 y en 2017 vuelve a pasar lo mismo. Sino no paramos a jueces como Villafañe (FOTO) esto va a seguir pasando en 2018, 2019, 2020 y demás”.

En referencia a lo anterior, agregó que se frena “con sentido común” y aclaró que “si los jueces actúan con sentido común y no, con la letra fría de la ley esto se puede cambiar, porque no es lo mismo la persona que se quiere retractar, que cumple con sus horarios de trabajo, con su conducta dentro de la cárcel y con las reglas que le impuso el juez, con aquél que no. En estos últimos, hay que tener sentido común. El juez no se la tiene que dar más”.

El control del Patronato de Liberados

En relación a los controles que se realizan sobre los condenados, se refirió al Patronato de Liberados, el cual tiene psicólogos, asistentes sociales y personal, “pero la demanda que hay, en cuanto a la cantidad de personas a controlar, hace que no den abasto” a la vez que cuestionó que “tampoco hay un apoyo completo a este organismo”.

“Hay que darle seguridad a las personas que trabajan en este organismo, porque como no se les brinda esta persona no es controlada. Si paso esto, es muy factible que frente a esta oportunidad, es claro que va a seguir avanzando en hechos delictivos”, señaló Iriart.

En ese orden, consideró que “si un juez de Ejecución, frente a una circunstancia como esta, da una libertad, no hay muchas lecturas para hacer” y agregó que “no hay premio y castigo. La persona que cumple tiene la misma libertad asistida que la que no cumple, vuelve a matar y se escapa de la cárcel. Hay que empezar a darle bolilla a los dictámenes de los fiscales”.

Por otro lado, el diputado provincial señaló que “la ley siempre se puede cambiar” y destacó: “Todos los meses estoy llamando a los juzgados para ver qué aporte puede hacer cada uno de los jueces a la letra de la ley”, en relación a lo cual aseguró: “He conseguido aportes de muchos magistrados, pero hay otros que creen que lo que dice la Ley está bien”.

En el caso en particular del Juez Villafañe, concluyó que los porcentajes que hay son muy cuestionables. “El 70% de las causas tienen libertad asistida. Es un derecho, lo dice la ley, lo entiendo, pero ¿Por qué para todos lo mismo, sino todos actuaron de la misma manera?”, criticó.

Por último, resaltó que se encuentra en condiciones de insistir con el pedido de Jury. “Esto va a volver a pasar lamentablemente. Me van a decir los legisladores no hicieron nada, pero una vez que se presenta el Jury hay otros actores que empiezan a jugar”, manifestó Iriart a “el Retrato…”