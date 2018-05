“El Castillo…” pasó a ser historia

Si la memoria no me falla nació un 19 de Diciembre de 1970…Imponente y lleno de magia.

En sus comienzos pasaron grandes figuras internacionales de la canción, concursos de bellezas e inolvidables noches en la que llamábamos “La avenida del ruido”

Lo vi nacer y me da mucha tristeza verlo desaparecer. Fui Disc Jockey a principio de los 80 y viví durante varias temporadas noches que jamás olvidare junto a Gian Franco Pagliaro, Vivencia, Pastoral, Piero y Prema, Baglieto con Silvina Garre, El carpintero Paolo y Riff, Voz Dei, Pedro y Pablo y muchos más.

Seguramente en algún lugar se van a encontrar ” El Castillo, Johanna, Entreprise, Kokeshi, Sunset, Mau Mau, Zum Zum, Aloha, Beduinos, Canela, Llao Llao, y otros tantos boliches para armar nuevamente ” la Avenida del ruido”

Bueno amigos, me voy a tomar una birra a ” La avenida de la cerveza artesanal”

Gentileza: Marcelo Díaz