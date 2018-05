Diputados regresan al Congreso pese a renegar de España y declarar la independencia de Cataluña

Los partidos independentistas de ERC y el PDeCAT han regresado al Pleno del Congreso de los Diputados para participar con normalidad en el debate parlamentario. Y lo han hecho a pesar de que hace apenas 11 días proclamaron la independencia de la república catalana, cuando diputados catalanes como Gabriel Rufián(ERC) anunciaron que no continuarían en tal situación al Congreso de los Diputados…

Los dos partidos secesionistas retoman así la actividad institucional en las Cortes en la primera sesión convocada desde aquella proclamación hecha por el Parlament el pasado 27 de octubre y desde la aplicación, también aquel día, delartículo 155 de la Constitución. Este regreso no sólo es un contraste con la declaración de independencia como tal sino que, paradójicamente, supone romper con una protesta continuada que desde hace algo más de un mes llevan protagonizando en el Congreso.

ERC y PDeCAT llevan ausentándose de los plenos de los martes (donde se producen importantes votaciones) y de las comisiones del Congreso como forma de protestar por las cargas policiales durante elreferéndum ilegal del 1 de octubre. Lo que ha provocado que el Congreso estudie si, como ha reclamado Ciudadanos, los diputados ausentes deberían sufrir una rebaja de su sueldo por absentismo laboral. Los independentistas sí han continuado acudiendo a las sesiones de control de los miércoles para preguntar al Gobierno por la crisis catalana y a los plenos de los jueves. Lo mismo en el Senado con las sesiones de control, como la de este martes. A pesar de estas actitudes, no cesan de criticar al estado español, sus dirigentes, los partidos de la oposición.

Cada vez más son las voces que no entienden esta dualidad de criterios, por un lado afirmar que son ciudadanos de la “república independiente de Cataluña”, a pesar de ser ilegal y no reconocida por ningún país y por otro lado, asistir al Congreso como corresponde a su carácter de diputados del país del que renuncian formar parte. Claro que lo hacen a las sesiones que les interesa por su repercusión mediática.

Piden investigar las cargas del 1-O

Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados de la Cámara sobre si existe la manera de descontar del salario de los diputados la parte correspondiente a los días que han faltado. No obstante, no parece algo sencillo puesto que los parlamentarios no están sometidos al mismo régimen laboral que el resto de los empleados. Algo que, por ejemplo, impide que se puedan coger una baja laboral.

En este regreso a la actividad habitual en el Congreso, ERC y PDeCAT han presentado una iniciativa conjunta para que se cree una comisión de investigación que estudie las cargas policiales del 1-O.

Según ha explicado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, el objetivo es llegar al fondo de “bajo qué instrucciones se ordenaron esas cargas y qué se pretendía hacer con ellas”. El fin último es que algún cargo público “asuma responsabilidades políticas” aunque como se sabe hubo cargas porque previamente tanto la ANC como Omnium Cultural habían invitado a padres, alumnos y familiares a ocupar los espacios públicos-

