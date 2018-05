“Paradise Papers”: el anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias,con un fideicomiso en Suiza

Una filtración masiva de documentos sobre paraísos fiscales ha revelado que el ex alcalde deBarcelonaXavier Trias tenía fondos supuestamente ocultos en Suiza. Así lo destapó este domingo elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a partir de documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que en España publican El Confidencial y La Sexta.

Sobre el actual portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, la investigación ha permitido saber que su nombre aparece junto al de sus padres y hermanos en un fideicomiso denominado The JTB Family Settlement, que podría traducirse como el acuerdo de la familia JBT. Estas iniciales corresponderían a las del padre del político nacionalista, Juan Trias Bertran, fallecido en 1994.

Un fideicomiso o trust es un instrumento empleado en paraísos fiscales para ocultar el rastro de cualquier tipo de activos. En este caso, a través de The JTB Family Settlement se controlaban fondos depositados en la oficina de Ginebra del RBS Coutts Trustees Ltd., filial de banca privada del Royal Bank of Scotland. El control se efectuaba por medio de una sociedad instrumental domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

El político niega saber nada del asunto: “Si esto es verdad, no tengo ni idea”

La documentación indica que la estructura opaca estuvo activa, al menos, entre 1994 y 2008, un periodo en el que Trias ejerció distintos cargos públicos, desde concejal de Barcelona hasta consejero de la Generalitat y diputado nacional.

De la información reproducida por El Confidencial se desprende que los titulares del fideicomiso eran los padres Trias. La lista de beneficiarios se extendía también al ex alcalde, a sus 11 hermanos y a un sobrino. Sus nombres aparecen en documentos de la oficina en las Islas Caimán -un paraíso fiscal- del despacho de abogados Appleby.

Tras la muerte de la madre de Trias en 2008, los hermanos Trias pusieron en marcha el reparto de los activos, según uno de los documentos del despacho elaborado tres meses después del fallecimiento: «Redactar una escritura de nombramiento con respecto a la distribución del 50% de los fondos del fideicomiso a 11 de los 12 beneficiarios del mismo y una escritura de nombramiento a un subfondo con respecto a uno de los 12 beneficiarios del trust», se lee en el documento.

Las revelaciones sobre Trias se producen tres años después de que EL MUNDO publicara que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba dinero en Suiza. Este periódico desveló un informe oficial de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional en el que se atribuía a Trias la tenencia de una cuenta en la entidad financiera UBS de Ginebra.

En 2014 Xavier Trias compareció para calificar de “absolutamente falsa” la información publicada por EL MUNDO sobre sus cuentas en Suiza.

Según los datos que obraban en poder de la Policía, la cuenta llegó a disponer de 12.986.730,80 euros que según el mismo informe fueron transferidos a Andorra. La cuenta suiza estuvo activa hasta 2013, según los datos que obraban en poder de los investigadores.

Esta información fue remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía Anticorrupción, que archivó la investigación. En estos momentos Trias mantiene una querella contra EL MUNDO por dicha información, en la que niega tajantemente haber tenido dinero oculto en Suiza a lo largo de su vida. Este caso será juzgado próximamente y la Fiscalía ya ha emitido un informe a favor de este diario, pidiendo el archivo de la causa al concluir que la actuación de este periódico fue diligente y la información publicada estaba contrasta y era relevante.

Trias también niega ahora la información del ICIJ. El canal de televisión La Sexta emitió el domingo una entrevista con el ex alcalde en al que se le muestran por sorpresa documentos sobre el fideicomiso. Triasniega saber nada de ello. «No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea».

La noticia incluye a otras personalidades como la misma Reina de Inglaterra, lores del Reino Unido, el ministro de finanza de Argentina, Luis Caputo, Bono de U2, ha admitido ser participante pasivo de los Paradise Papers, que escondió su nombre en u na empresa de Malta, pero ni Madonna ni el español José María Cano, han respondido sobre estos temas.

Algunos ministros brasileños también aparecen en dichos papeles-

Crece la inquietudo acerca de la liberación el primero de enero de las cuentas en Andorra, ya que se supone que surgirán a la luz numerosos personajes no solo de la política sino de otros sectores, cultura, espectáculo y deportes.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa