Interior envía a prisión de Estremeras a Junqueras y los Ex Consellers, ellas a la Cárcel de Mujeres de Alcalá Meco

La información facilitada por el Ministerio del Interior acerca del ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los Consellers, no se ha llevado a cabo, debido a criterios organizativos son los que han llevado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a internar a todos los varones en la prisión de Estremera, uno de dichos criterioe es facilitar el trabajo de las defensas de estos internos, ya que algunos de ellos comparten abogado, lo que obligaría a desplazarse de cárcel en cárcel para atender a sus clientes.

La distancia no es grande, pero se trata de una disposición que tienen en cuenta que los letrados, no viven en Madrid.

Ha sido el Ministerio del Interior quien ha comunicado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la última distribución en centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid de los 9 ex miembros de la Generalitat de Catalunya y la magistrada la ha autorizado.

Finalmente, Dorlors Bassa i Coll, ex-consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y Meritxel Borras, ex- consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, han ingresado en Madrid I (Alcalá Meco), mientras que el ex vicepresidente de la Generalitat y los seis ex consellers varones lo han hecho en la prisión de Madrid VII (Estremera).

A última hora de la tarde la defensa de Santi Vila prevé pagar este viernes los 50.000 euros para que ésta sea la única noche en prisión del ex Conseller.

Altos cargos del Gobierno autónomo de Escocia rechazaron mostrar respaldo a la independencia de la comunidad autónoma española de Catalunya tras recibir peticiones en ese sentido del Ejecutivo regional catalán, según revela hoy el diario británico The Times.

Decenas de personas también cortan a las 19,45 horas la Diagonal a la altura de Passeig de Gràcia par protestar y pedir “libertad para los presos políticos”, según la consideración de los manifestantes.

Ya han llegado a la prisión de Estremera los dos primeros furgones a esta ahora del jueves.

El Gobierno ha reiterado hoy, tras el envío a prisión del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de ocho exconsellers, que no comenta las decisiones judiciales.

Con respecto a la orden de detención de Puigdemont y los ex Consellers que le acompañan en Bélgica, la Juez Carmen Lamela, ha decidido darla a conocer mañana, en lugar de remitirla esta noche.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa