Es oficial: los partidos de Alvarado de visitante se podrán ver por Youtube

Autoridades del Club Atlético Alvarado hizo saber que “Después de la repercusión que tuvo nuestra consulta para ver qué interés tenían los socios e hinchas de poder ver los partidos de visitante por Internet y la emoción que esta posibilidad que generó en mucha gente que, por diferentes motivos no puede ver a Alvarado en la cancha, nos obligó a tomar riesgos, a decidirlo rápidamente y hoy poder confirmar que los partidos que el conjunto de Mauricio Giganti juegue como visitante en el Federal A, serán transmitidos a todo el mundo a través de nuestro canal de Youtube: https://www.youtube. com/channel/ UCUlJUXzxMVnFmocgrnp6H3w “

“Y no nos tomaremos más tiempo, la próxima cita está a la vuelta de la esquina y el que no arriesga, no gana. Entonces, pusimos manos a la obra y el próximo domingo, a las 15.30, con una computadora, un celular, un televisor Smart o cualquier otro aparato electrónico, todos los hinchas de Alvarado tendrán la oportunidad de seguir las alternativas del choque entre Deportivo Roca y Alvarado que se disputará en el estadio “Luis Maiolino” de General Roca”

Señalan más aelante que “Para poder llegar a esta posibilidad, tuvimos que redoblar esfuerzos. Se sumó al equipo de trabajo un especialista en el tema como Nahuel Bitthoff, que será el encargado de la transmisión, desde la dirección y la puesta en el aire. Junto a él, trabajarán quiénes ya forman parte del club como Ignacio Beroldi, Romina Roosé y el jefe de prensa Sebastián Lisiecki.”

Mas adelante destacan que “Para que esto pueda perdurar en el tiempo e ir creciendo, necesitamos de todos. Por eso, la Comisión Directiva impulsó una promoción publicitaria para todos aquellos que nos quieran acompañar y sumarse a nuestras transmisiones. Las publicidades saldrán en forma de zócalo y tienen valores accesibles:

-Una salida por tiempo y entretiempo (3 en total) $700

-Dos salidas por tiempo y entretiempo (5 en total) $1000

-Tres salidas por tiempo y entretiempo (7 en total) $1300