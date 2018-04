Mar del Plata Club se quedó con dos Copas Imágenes MDQ

En una jornada con cerca de 3000 personas en la Villa Marista, Mar del Plata Club venció a su clásico rival, Sporting, tanto en Intermedia como en Primera Local y obtuvo las dos Copas Imágenes MDQ Oro que estaban en juego.

La Primera, con sacrificio

Mar del Plata Club se coronó esta tarde Campeón de la Copa Imágenes MDQ al vencer a Sporting por 23 a 10. Luego del partido del Seleccionado frente a Los Pumitas, el plato fuerte fue la final que enfrentó a los dos mejores equipos de la URMDP, que no decepcionó.

El primer tiempo no fue del todo bueno, más que nada, porque ambos conjuntos se midieron para ver cuanto iba a ariesgar el otro. Un clásico, ni más ni menos, en donde ninguno de los dos equipos quería dar un paso en falso.

El juego, que por momentos brilló por su ausencia, se minimizó en penales que ambos equipos supieron cambiar por puntos. Más que nada Mar del Plata Club, que desde el pie de su medio scrum Francisco De Angelis sumó 9 puntos. Por el lado de Sporting, que abusó de las infracciones, Gastón García Argibay sumó los únicos 3 puntos de los “Maristas” en el primer tiempo.

Con el resultado a su favor, arriba 9 a 3, “Mardel” ofreció un poco más de su repertorio y se encontró con el try. Primero fue Facundo Quiroga, siempre peligroso en el juego suelto, y después Benjamín García, luego de un gran off load de “Polo” Branderiz, para extender una ventaja que se iba a hacer definitiva.

Ezequiel Ortiz iba a llegar a apoyar el único try de la tarde para Sporting, que nunca pudo acomodarse en el juego, y el score final reflejó la superioridad de Mar del Plata Club en un partido en donde los visitantes dominaron el segundo tiempo luego de conseguir la ventaja en la primera mitad.

Mar del Plata Club fue campeón por 23 a 10 y se consagró cómo el mejor equipo de la Unión de Rugby de Mar del Plata en la cancha de Sporting, jugando mejor y logrando una brecha en el marcador que reflejó a las claras las razones de la consagración.

Síntesis

Sporting (10): Federico Ruiz, Daniel Ortiz, Federico Tehaux; Santiago Viñas, Pablo Rugolo; Juan Antón, Franco Porini, Gregorio Piovani; Juan Varela, Juan Di Pace; Lucas Gatti, Gastón García Argibay, Ezequiel Ortiz, Juan Evangelista; Federico Spinelli.

Cambios: 15’PT Ignacio Parietti por Pablo Rugolo; 12’ST Rodrigo Collins por Federico Ruíz; 17’ST Juan Noceti por Juan DI Pace.

Mar del Plata Club (23): Nehemías Sivori, Joaquín Rodón, Tomás Katz; Nicolás Casarrubia, Facundo Quiroga; Luciano Cabrales, Julián Actis, Bruno Palmisciano; Francisco De Angelis, Tomás Larraburu; Pedro Larraburu, Benjamín García, Mario Moreno, Alberto Lorenzi; Leopoldo Branderiz.

Cambios: 00′ ST Emiliano Villa por Luciano Cabrales; 9’ST Tomás Bensadon por Julian Actis; 14’ST Bruno Palmisciano por Tomás Katz; 27’ST Atilio Lanza por Facundo Quiroga.

Primer Tiempo: 6′ Penal de Gastón García Argibay (S); 14′ Penal de Francisco De Angelis (MDPC); 24′ Penal de Francisco De Angelis (S); 36′ Penal de Francisco De Angelis (MDPC). Resultado Parcial: Sporting 3 – Mar del Plata Club 9.

Segundo Tiempo: 5′ Try de Facundo Quiroga convertido por Francisco De Angelis (MDPC); 26′ Try de Benjamín García convertido por Francisco De Angelis (MDPC); 29′ Try de Ezequiel Ortiz convertido por Gastón García Argibay (S). Resultado Final: Sporting 10 – Mar del Plata Club 23.

Tarjetas Amarillas: 2′ Julián Actis (MDPC); 22′ Ignacio Parietti (S); 24′ ST Lucas Gatti (S).

Referee: Pablo Ruíz.

Cancha: Villa Marista – Sporting.

LA INTERMEDIA LOCAL POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Mar del Plata Club consiguió la Copa Imágenes MDQ en Intermedia. Fue en la antesala del partido del Seleccionado Mayor frente a Los Pumitas y su rival fue Sporting, en la Villa Marista. El resultado fue un 34 a 20 lleno de emoción, en donde los de Santa Celina jugaron un gran primer tiempo, confirmaron su ventaja en el complemento y se quedaron con la corona.

Una Villa Marista colmada de espectativa por el partido entre el Seleccionado Mayor y el Seleccionado M20 de Argentina fue el escenario ideal para el primer aperitivo de la gran jornada del Rugby local. En juego estaba la Copa Imágenes MDQ de Intermedia, y los pretendientes eran Mar del Plata Club y Sporting.

El primero, siempre candidato, ratificó su chapa en la primer parte en donde fue más que su clásico rival, y ahí construyó su victoria. Los locales, no supieron cómo resolver la superioridad de eso 40′ y en el complemento le encontraron un poco la vuelta, pero ya era demasiado tarde.

Los tries de Emiliano Villa, Felípe Rodríguez y César Nicoletti fueron demasiado frente a los dos penales de Julián Esteve, sumado a un penal y tres conversiones de Joaquín Peralta, y en los primeros 40′, Mar del Plata Club quedaba al frente por 24 a 6, abriendo una brecha en el marcador, pero también en el juego.

Sporting no iba a bajar los brazos en el complemento, y los tries de Mateo Grosse y Federico Langdon Sagasta encendían una esperaza en el “aurinegro” y las alarmas en Mar del Plata Club. De todos modos, iba a ser sólo un aviso. Porque la puntería de Joaquín Peralta sumado a un trye de Federico Grasso iba a poner número definitivo al campeonato.

El 34 a 20 fue definitivo y le dio el título a Mar del Plata Club, qué se tomó revancha de lo que pasó en el Torneo Regional Pampeano, pero este sábado festejó quedándose con la Copa Imágenes MDQ y coronándose cómo el mejor equipo de Intermedia.

Síntesis

Sporting (20): Juan Manuel Manfredi, Carlos Yeffal, Gastón Corredera; Federico Villegas, Lautaro García; Ignacio Parietti, Federico Langdon Sagasta, Juan Roldan; Mateo Marcó, Emiliano Brun; Matías Sánchez, Matías Silenzi, Mariano Álvarez Corona, Julián Esteve; Tomás Grosse.

Cambios: 00′ ST Santiago Álvarez por Gastón Corredera y Mateo Grosse por Mariano Álvarez Corona; 10’ST Jerónimo Spinelli por Matías Sánchez y Nicolás Oronato por Julián Esteve; 15’ST Franco Román por Juan Manuel Manfredi; 19’ST Franco Fazzi por Ignacio Parietti y Tomás Di Pace por Carlos Yeffal; 23’ST Bernardo Moreno por Federico Villegas.

Mar del Plata Club (34): Atilio Lanza, Blas Palmisciano, Sebastián Montenegro; Justo Yarade, Gianfranco Zanti; César Nicoletti, Juan Francisco Pardal, Mariano Villa; Franco Junco, Joaquín Peralta; Tomás Raíz, Federico Hernando, Santiago Lasa, Francisco Lavignolle; Juan Crúz Queral.

Cambios: 9’ST Cirano Tunik por Sebastián Montenegro; 11’ST Jorge Paredes por Atilio Lanza; 30’ST Pablo Levingston ´por Tomás Raíz; 34’ST Bernardo Lasalle por Mariano Villa; 33’ST Federico Grasso por Juan Francisco Pardal (MDPC).

Primer Tiempo: 8′ Penal de Joaquín Peralta (MDPC); 10′ Penal de Julián Esteve (S); 12′ Try de Emiliano Villa convertido por Joquín Peralta (MDPC); 19′ Penal de Julián Esteve (S); 23′ Try de Felipe Rodríguez convertido por Joaquín Peralta (MDPC); 37′ Try César Nicoletti convertido por Joaquín Peralta (MDPC). Resultado Parcial: Sporting 6 – Mar del Plata Club 24.

Segundo Tiempo: 3′ Penal de Joaquín Peralta (MDPC); 12′ Try Mateo Grosse convertido por Matías Silenzi (S); 20′ Try de Federico Langdon Sagasta convertido por Matías Silenzi (S); 34′ Try de Federico Grasso (MDPC); 36′ Penal de Joaquín Peralta (MDPC). Resultado Final: Sporting 20 – Mar del Plata Club 34.

Tarjetas Amarilas: 38′ PT Mariano Villa (MDPC); 39′ PT Ignacio Parietti (S)

Tarjeta Roja: 19′ ST Juan Cruz Queral (MDPC).

Árbitro: Nicolás Cosentino.

Cancha: Villa Marista – Sporting.