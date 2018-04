Solo una parte de los Mossos aplaude a Trapero, mientras la cúpula de las Fuerzas de Seguridad lo dejan solo

El mayor Josep Lluís Trapero está solo.

En la foto se ve de uniforme pero sin llevar las medallas que en su momento le fueron concedidas por otras fuerzas de seguridad como Guardia Civil y Policía Urbana. No dio explicaciones, pero como se aprecia, no las lleva en su unfirme.

Por otra parte, si bien le aplauden los suyos, como en la ovación que le dedicaron este viernes comisarios y cargos del Departament d’Interior en la escuela de policía de Cataluña de Mollet del Vallès (Barcelona). También le agasajan agentes bajo sus órdenes en homenajes organizados, como el que recibió el martes en la central de los Mossos d’Esquadra tras declarar ante laAudiencia Nacional.

Pero el máximo jefe policial de Cataluña se ha quedado solo y apartado entre los de su especie, la de quienes ocupan la cúpula del poder policial en Cataluña. La élite hasta la que ha escalado durante 27 años de carrera le ha dado la espalda.

La presunta inacción de los Mossos durante el referéndum del 1-O que investiga la Audiencia Nacional y varios juzgados catalanes ha acabado con la relación profesional de Trapero con los jefes de la Policía y la Guardia Civil. También con la complicidad que durante años fraguó con todos los representantes del Estado, entre ellos la Fiscalía, cuyos miembros dejarán de formar a los policías de la Generalitat.

La ruptura se escenificó, además, con un plantón oficial tan inédito como simbólico.

Ningún representante de las tres instituciones –Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía– acudió a la inauguración del curso académico del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC) pese a haber sido invitados de forma oficial. Una ausencia indisimulable en un acto protocolario que los Mossos cargan cada año de de solemnidad. Este viernes, no obstante, entre los asistentes no estaban el Jefe Superior de Policía, Sebastián Trapote, ni el comandante de la Guardia CivilÁngel Gozalo. Tampoco hubo representación de la Delegación del Gobierno ni de las Fuerzas Armadas, cuyo máximo exponente en Cataluña es el teniente general Fernando Aznar Ladrón de Guevara.

Ninguno de ellos confirmó su asistencia al ISCP.

Problemas de agenda

La Policía Nacional alegó de forma oficial “problemas de agenda” del Jefe Superior. Fuentes del cuerpo consultadas por este diario no ocultaron, sin embargo, que se trato de un desplante “por la situación actual“. En la Jefatura y entre los agentes destinados en Cataluña no perdonan que los Mossos no colaboraran con los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que actuaron y cargaron en los puntos de votación el 1-O para frenar el referéndum. Las mismas fuentes creen que la presencia de Policía o Guardia Civil en el acto hubiera supuesto una suerte de “espaldarazo” a Trapero que no están dispuestos a dar.

Durante años visto como un policía “leal y profesional” por quienes colaboraban con él en investigaciones entre cuerpos y con quien compartían informaciones a través de la Sala Central de Mando, Trapero ha pasado a ser una suerte de paria.

La mayor evidencia de que nada queda ya de aquella relación reside en la investigación que desde hace semanas lleva a cabo la Guardia Civil por las decisiones -o su ausencia- que tomó durante las protestas del 20 de septiembre en Barcelona. Las pruebas recabadas y entregadas en la Audiencia Nacional afianzan, además, la intención de la Fiscalía de lograr que Trapero sea enviado a prisión acusado de un delito de sedición.

Trapero mantiene el apoyo sin grietas de la cúpula de Mossos y del Govern. El conseller d’Interior,Joaquim Forn, -tampoco le acompañó este viernes- aunque de momento rechaza destituirle pese a que su imputación invita a que sea apartado, como marcan las normas internas de los Mossos. Mientras se decide su destino, el mayor recibió otro homenaje de los suyos.

Una galardonada en el acto le dedicó su medalla. Trapero la recogió, emocionado, entre butacas vacías.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

.