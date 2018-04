La familia Maldonado criticó a Macri por haber llamado a la madre de Santiago

, reprochó.

El hermano de Maldonado también cargó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. “Aunque estoy en un duelo, quiero desmentir lo que dijo Garavano, porque no habló conmigo. Me estuvo llamando, pero no lo atendí porque estoy muy triste, sólo le respondí un mensaje”, sostuvo, poco después de que el ministro realizó declaraciones a TN.

“Nunca se preocuparon por nosotros y nos llaman dos días antes de las elecciones, porque usan políticamente un cuerpo. Me da asco”, sentenció.

Por otro lado, Sergio acusó al gobierno de embarrar el caso. “Yo tendría que estar llorando a mi hermano, tengo que estar tranquilo y no paran de tirar basura. Lo hicieron político desde el primer momento, ensuciándonos todo el tiempo”, sostuvo.

Al respecto, contó: “Hoy estuvieron todo el día bombardeándome a mi teléfono desde distintos números, diciendo que era una lacra, un kirchnerista, barbaridades de call center, como hicieron en estos días a través de Facebook y páginas web, que oh casualidad se cortaba a las seis de la tarde. Disimulen un poco más, al menos hagan horas extra para que sea más creíble”.

Por su parte, Andrea, pareja de Sergio, coincidió en las críticas a Macri. “Nos parece que ese llamado no tiene nada que ver con ponerse en el lugar del otro. Nos llama la atención que a tres días de las elecciones, y después de 80 días en que el Presidente no habló nunca de Santiago, sea tan cara rota y llame a la madre de Santiago y le diga que le daba el pésame”, indicó.

“En un momento Estela le dijo que le agradecía pero que quería justicia, y él le dijo que sí, que entendía la situación, porque había pasado por una situación parecida. Entonces ella le dijo: ‘Me parece que es un poco tarde para llamarme y decirme que se va a hacer justicia’“.

“Si antes estábamos decepcionados, ahora más”, insistió.