Ciano: “Cerramos la campaña debatiendo y escuchando a los vecinos”

“Tras la decisión de suspender los actos masivos de campaña como una forma de acompañar y respetar a la familia de Santiago Maldonado, este jueves sólo nos remitimos a participar de un debate ya programado en la Escuela Secundaria N° 9 de Batán y visitar a Silvia, una vecina de allí que nos había escrito por Facebook para que nos acerquemos a conocerla“, dijo Ariel Ciano, candidato a concejal de 1País en Mar del Plata, que al igual que sus referentes nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer, sólo se limitó a cumplir con los compromisos pactados previamente.

“Que el último debate haya sido en una escuela, charlando con los chicos que están próximo a recibirse, nos da el ánimo necesario para seguir luchando por la posibilidad de sumar más voces de la oposición al Concejo Deliberante, y así poder plantear proyectos que los protejan, destinados al primer empleo, la inserción laboral y motivar el estudio de carreras afines a la tecnología para capacitar a las futuras generaciones en trabajos que hoy no encuentran mano de obra calificada, como sucede con el sector TIC que es una industria de pleno empleo y el municipio no promociona”, señaló Ciano al tiempo que destacó que “con éste, fueron casi 20 debates en los que hemos participado con distintos representantes de nuestro espacio, y lamentablemente en ninguno estuvo Cambiemos, dejando a la sociedad vacía de sus propuestas, siendo una incógnita para todos el saber qué es lo que piensan hacer para la ciudad una vez que asuman”.

“Elegimos a Batan como lugar clave para dar cierre a lo que fueron estas últimas semanas de campaña, ya que nuestro quinto candidato en la lista es Fernando Dieguez, precisamente un vecino bien del barrio y entonces quién mejor para representar sus intereses dentro del Concejo, porque cuando hablamos de Mar del Plata, también hablamos de Batan, de las Sierras y el Bosque”, agregó Ciano.

Previo a regresar al centro de la ciudad para continuar con el raid de entrevistas (en apenas unas horas Ciano hizo más de diez notas radiales) difundiendo las propuestas de 1País y el equipo que las respaldará, el ex presidente del Concejo Deliberante junto a Dieguez, visitó a Silvia, una vecina de Batan que los invitó a su casa para contarles de primera mano cuáles son las falencias del lugar y qué espera para las elecciones del domingo.

Por último, Ciano agradeció todo el apoyo recibido a su equipo de trabajo, por parte de dirigentes deportivos, gremiales, instituciones, empresas y nuevos emprendedores, “todos buscan vivir mejor, con más salud, seguridad y posibilidades para que nuestros hijos puedan conocer esa ciudad que vivimos de chicos, pero con las ventajas del presente, con los adelantos tecnológicos puestos en función del turismo, del desarrollo, la industria y la producción local, porque en definitiva, eso es votar por Mar del Plata, es darnos todos una posibilidad de saber que entre todos lograremos hacer realidad nuestros sueños”, concluyó.