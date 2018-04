Blanco los quiere vacunados…Ya aplicaron más de 1000 dosis en tres días

La Secretaría de Salud, ya lleva aplicadas mas de 1000 dosis en tres jornadas de campaña de vacunación gratuita. Se trata de una iniciativa enmarcada en el trabajo diario que se realiza en los diferentes centros de salud para la promoción de la vacunación y la prevención de las enfermedades. Se aplican DT (Doble adultos difteria y tétanos), HBV (Hepatitis B) y SRP (sarampión, paperas y rubéola). Estuvieron presentes el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, y los directores del área Patricia Fortina y Pablo De La Colina.

En este marco, Gustavo Blanco comentó: “Nos planteamos seriamente perpetuar esta acción en el tiempo, teniendo en cuenta que estamos en un centro neurálgico de la ciudad donde pasan la mayoría de las líneas de colectivos, así que mientras el tiempo lo permita seguiremos convocando a la gente a que complete su calendario de vacunación”.

“El miércoles que viene seguramente estemos acá también”, afirmó el funcionario y agregó: “Para nosotros, como anunciamos desde que arrancamos, la vacunación es una prioridad, la inmunización de la gente nos previene siempre de futuras internaciones o complicaciones que se pueden generar”.

Para finalizar, el titular de la cartera de Salud aseguró que “dentro de las cosas que son taxativas o que no tienen discusión esta la vacunación. La historia de la humanidad ha demostrado que las infecciones pasaron a estar dentro de los primeros lugares como causa de mortalidad. No hay que tenerle miedo a las vacunas, hay que vacunarse como corresponde, las vacunadoras están todas capacitadas así que no hay que tener ningún miedo”, concluyó.