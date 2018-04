Puigdemont responde a Rajoy, pero amenaza con votar la independencia si el Gobierno aplica el 155

En la mañana de este jueves a las diez, vencía el segundo plazo dado por Mariano Rajoy al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha respondido, pero sin moverse de sus posiciones y con la advertencia de reactivar la independencia de Cataluña si, como se prevé, el Gobierno suspende la autonomía de Cataluña

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre”, finaliza la carta.

En una misiva enviada a La Moncloa cuando faltaban pocos minutos para que finalizara el límite otorgado por el Gobierno -las 10.00 de la mañana- el president elude cualquier mención a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas que le exige Rajoy para abortar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont sí admite, de forma implícita, que el pasado martes no llegó a declarar la independencia de Cataluña, tal y como le ha preguntado el Gobierno en al menos dos ocasiones.

Según especifica el documento, “el 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular“. El president sostiene que congeló la declaración para “propiciar el diálogo“, en una oferta que lamenta que Rajoy no haya recogido pese a las peticiones que ambos gobiernos han recibido de “instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo”. Puigdemont insiste en acusar a Rajoy de ignorar cualquier oferta de diálogo y acentúa:“Le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida”.

En su misiva al presidente del Gobierno, también critica el “incremento” de la ofensiva contra el independentismo tras el encarcelamiento esta semana, por orden judicial, de los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente,acusados de sedición por las concentraciones contra los registros de la Guardia Civil del 20 y el 21 de septiembre. Una decisión tomada por la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que Puigdemont atribuye sin dudar a la estrategia de“represión” del Estado.

“Pese a todos estos esfuerzos [de suspender la declaración] y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”, añade el president. Puigdemont no incluye su advertencia sobre trasladar la votación sobre la independencia al Parlamenthasta el último párrafo.

La respuesta del Gobierno de Rajoy no se hizó esperar y el ministro Méndez de Vigo, fue el encargado de dar lectura a la misma, en la que se anuncia la próxima reunión del Consejo de Ministros para el sábado y posteriormente la elevación al Senado de la propuesta de aplicación del Artículo 155.

Tanto el PSOE como Ciudadanos coinciden en dar su apoyo a esta instancia, mientras que el partido de Pablo Iglesias encamina su propuesta a un díalogo, sin especificar detalles.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa