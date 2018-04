El fútbol de Las Leonas y un proyecto que crece Paso a Paso

Arrancaron con la aventura hace dos años y hoy son uno de los equipos que anima el Clausura de AFFEBA en las tres categorías. Las Leonas de Paso a Paso disfrutan de un lindo presente y quieren más. Karen Pallero, directora técnica de la Sub 16 que rescata por sobre todas las cosas la unión del club, comentó: “empezó el 31 de mayo de 2015 y lo formó Leo (Eseiza) con un proyecto de la Facultad. Entrenábamos en varias canchas de sintético pero con el nacimiento del Sub 16 arrancamos a entrenar atrás del Minella, en el Tiro Federal. Tratamos de meterle mínimo tres veces por semana ya que queremos seguir aprendiendo y enseñando”.

Constanza Posca, una de las jugadoras, agregó a la historia que “los torneos que jugábamos eran de fútbol reducido. En el 2016 ganamos siete y jugamos nueve finales. Ahí fue cuando más nos motivamos. Ahora cambiamos un poco el rumbo para lo que es cancha de once. Siempre entrenamos en las de fútbol cinco y entonces tuvimos que cambiar bastante. Este año pudimos armar las tres categorías, la idea fue cambiar el proyecto y avanzar entonces necesitábamos mas entrenamiento”.

Luego, Pallero mostró el panorama de la categoría que orienta y explicó: “tenemos muchas chicas y de todas las edades. La más chiquita es categoría 2007 y la más grande es 2001. Entrenan todas juntas y tenemos siempre buena concurrencia. Perdimos los dos primeros partidos del Clausura pero considero que han mejorado, sobre todo en el segundo donde estuvieron más ordenadas y tuvimos muchas situaciones de gol pero nos faltó embocarla. Algunas pisan la cancha por primera vez. Nos falta mucho pero le estamos metiendo ganas entrenando”.

Sobre los objetivos, Posca, quien empezó en el fútbol en la Facultad para hacer actividad física y hoy forma un grupo de amigas con el que se div ierte mucho, dijo: “queremos mantenernos en las categorías. Empezamos algo en lo que todas estábamos de acuerdo, así que la idea es terminar con lo que nos comprometimos. Yo creo que eso es lo más importante, no buscamos salir campeonas ni ser mejor que nadie, simplemente formarnos como equipo. Ahora que se sumó Sub 16 yo creo que todas queremos que se motiven con el equipo y que se copen porque la verdad arrancar a esa edad debe ser lo mejor. En mi caso yo no tuve esa chance y se nota bastante (risas).

Pallero, por su parte, destacó: “el objetivo es formar a las jugadoras, enseñarles valores, respeto y compañerismo en la cancha. Que disfruten lo lindo del fútbol. Trabajamos mucho y los resultados llegarán solos”.

Luego, las protagonistas hablaron sobre el presente del fútbol femenino de Mar del Plata y la organización de AFFEBA. “Ha crecido muchísimo y lo seguirá haciendo. Siempre hay cosas para corregir, pero hace tres años que juego y se nota mucho el progreso”, dijo Pallero. Posca, quien debutó en Primera en la segunda fecha del Clausura, comentó: “me gusta ir a jugar y espero con ganas los fines de semana. Mi opinión sobre el presente es súper positiva. Cuando arranqué no pensé que iba a ser tan intenso y tan variado. Todo el tiempo hay propuestas nuevas, diferentes torneos, muchos equipos y chicas que de verdad la rompen. Conocí un grupo de personas increíble y todas súper comprometidas con el deporte. Yo creo que cada vez se suma más gente y eso está bárbaro”.

PARA SUMARSE

Todas aquellas interesadas en sumarse a los equipos de Las Leonas de Paso a Paso pueden arrimarse a los entrenamientos que se desarrollan los lunes, miércoles y viernes a las 18 en las canchas ubicadas detrás del estadio José María Minella.