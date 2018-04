Abad en charla sobre deporte, adicciones y bullyng con Jennifer Dahlgren

El diputado Maximiliano Abad fue parte de la charla que la atleta olímpica Jennifer Dahlgren ofreció en el Salón Blanco de la Municipalidad de Mar Chiquita con alumnos de diferentes colegios, en el marco de la campaña de lucha contra las adicciones a través del deporte que propicia la Cámara de Diputados bonaerense.

“No solo vengo a acompañar una iniciativa que desde el deporte, motiva los hábitos saludables de vida, sino también a destacar el enorme valor de Jennifer Dahlgren que con su testimonio hace que el bullying deje de ser un tema tabú y pase a ser un desafío a superar”, remarcó el legislador marplatense.

Por su parte, la atleta comentó: “Yo trato de conversar no solo sobre el deporte y los triunfos sino de los fracasos y los escollos que hay en el camino”. Y detalló que “de adolescente mi autoestima era muy baja, sufrí bullying y me marcó muchísimo, me potenciaron mi inseguridad. Fueron años muy difíciles pero empecé con el lanzamiento de martillo y fue tremendo el cambio, aprendí a aceptarme y a querer a mi cuerpo”.

Con respecto al programa que lleva adelante la Cámara baja con diferentes personalidades del deporte, Jennifer Dahlgren consideró que “es una iniciativa genial que va a permitir a muchos chicos tomar al deporte como estilo de vida. Si queremos construir un cambio cultural es mediante la educación y el deporte”, dijo.

En el mismo sentido, Maxi Abad sostuvo que “hay decenas de métodos e ideas para salir de las adicciones, pero ninguna tan valiosa como la que muestra la contracara con el deporte y la cultura”. Y agregó: “A las adicciones no les ganamos solo condenando, les ganamos mostrando que hay una vida mejor, con valores que nos unen y actividades que dignifican”.

“Bullyng, adicciones, violencia de género. Las enfermedades sociales necesitan remedios sociales y esta actividad hoy y acá es ejemplar. Es un modelo para reproducir en todos lados”, concluyó el diputado.