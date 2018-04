Vecinos de Monte Varela frenan una obra que realizaba Obras Sanitarias

En el Monte Varela, integrantes de la asamblea tomaron la decisión de frenar las obras realizadas por el ente. Denuncian que “esta medida es peligrosa para los niños que juegan en el sector y que, además, producía otro foco infeccioso que afectaría la zona”

Este lunes se realizó una Asamblea en Defensa del Monte Varela. Vecinos e integrantes del sector decidieron frenar un socavón realizado por Obras Sanitarias por el riesgo que genera “una zanja de casi dos metros de profundidad” ante la presencia de niños que juegan allí.

Fernanda Genova, integrante de la asamblea, comentó que: “El monte Varela está ubicado entre Colón y Falucho, y entre 188 y 196, en total son 8 manzanas. Por la parte de Falucho y a la altura de 190 y 192, hace unos días empezaron a aparecer máquinas, excavadoras y camiones que están haciendo un socavón por atrás.”

Según explicó la integrante de la asamblea ésta zanja llega a casi 2 metros de profundidad.

“Lo que nos dicen los operarios es que ellos están trabajando, que esto lo organizó la Sociedad de Fomento del barrio Coronel Dorrego. Estas son máquinas de Obras Sanitarias, no sé cómo el ente accedió a hacer un socavón en un predio que no es Estatal,” comentó Genova.

La zona tiene varios problemas con las inundaciones, producto de la falta de escurrimiento que posee el suelo. Si bien la obra fue pensada para solucionar este inconveniente, los vecinos del lugar afirman que no es la forma porque produce más complicaciones.

“La inundación es un problema real pero estas obras van a generar un perjuicio porque si eso acumula agua es un peligro sanitario por la acumulación de agua estancada, por los mosquitos que se van a producir por la humedad, por la basura que la gente va a empezar a tirar allí y porque si queda agua estancada imaginate dos metros de profundidad, es un peligro,” remarcó.

Esta problemática se ve aumentada ya que, según afirmó Genova, hay niños pequeños que transitan la zona para jugar en una cancha de futbol. Por esta razón, la integrante de la asamblea se preguntó: “¿Quién se hace cargo de lo que pasa si un niño cae a la profundidad del pozo?”.

Además denunció que: “Los únicos que estamos cotidianamente acá somos nosotros, es una irresponsabilidad lo que están haciendo y mucho más si ni siquiera preguntan ni consultan la opinión de quienes trabajamos acá.”

Los vecinos afirman que tras el socavón realizado las maquinas dejaron unas grandes montañas de tierra y un pozo profundo. Por esto apuntan que este hecho proporciona otro hecho infeccioso en la zona.

“Hay gente que tira basura en la parte de atrás, a esto le sumamos el agua estancada. No es un lugar para hacer algo así, no creemos que esto sea la solución. Supongamos que la calle del agua del monte drene hacia el socavon, si eso se acumula allí no va a drenar más, quedaría estancada,” señaló Genova.

Por esto los vecinos apuntan a una obra “bien hecha” que ayude al escurrimiento del agua de las calles y “no sea un peligro para quienes la transitan”.

“Necesitamos la mejora de las calles que están llenas de pozos, no hay cordón cuneta, no hay engranzado, el agua se acumula en zanjas y demás,” señaló y agregó que: “Quieren resolver un problema que se resuelve de otra manera.”

Ante la disconformidad de los integrantes de la asamblea y vecinos del sector, se decidió parar las máquinas.

“Nos convocamos, hablamos con los operarios y no dejamos que sigan trabajando hasta que no nos den una respuesta clara de lo que están haciendo y para qué. Están dañando un espacio verde para una solución que no está bien,” señaló Genova.

Historia de la Asamblea

La Asamblea en Defensa del Monte Varela fue creada hace dos años, Genova comentó que: “ El motivo fue un intento de expropiación que hubo por parte del Estado que generó mucha preocupación de quienes vivíamos en el monte y de vecinos que participaban de actividades que se vienen realizando hace más de 15 años.”

Tras este hecho, los vecinos manifestaron que no se les consultó ni comunicó a quienes trabajan en el espacio con actividades de cuidado y limpieza.

“Sentimos que nos estaban dejando de lado porque de alguna manera no querían que siguiéramos estando acá. Esto convocó a una asamblea más amplia para seguir haciendo actividades, convocando a la comunidad y al barrio para proteger el espacio,” comentó la integrante de la asamblea.

Consultada sobre qué actividades se realizan en el predio, señaló que se realizan acciones productivas como huerta, vivero y gallinero. Por otro lado también hay funciones educativas mediante la implementación de la huerta porque participan personas que están en instituciones terapéuticas.

“Hay también un taller de cerámica artesanal, ahora estamos con un taller de mosaiquismo. Hay talleres que son dictados por profesionales de manera quincenal que son abiertos a la comunidad. También festejamos el día del niño con chicos de nuestro y otros barios,” comentó la integrante de la asamblea.