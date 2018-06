Ola de despidos en los Carrefour de Mar del Plata moviliza a mercantiles

En el marco de los despidos que perjudicaron a muchas familias empleadas de la cadena de supermercados Carrefour en Mar del Plata, Darío Zunda, Secretario Gremial del Sindicato, dialogó con “el Retrato…” , acompañado por delegados gremiales de esa multinacional (FOTO) y expresó que “hay 9 telegramas de despidos efectivamente enviados y recibidos por los empleados” pertenecientes a sucursales de la ciudad.

“Tenemos al día de la fecha contados 9 telegramas de despidos efectivamente enviados y recibidos por la gente, asique estamos a la espera de una reunión con el directorio de Carrefour, que seguramente se concrete este jueves”, sostuvo el referente del Sindicato.

Asimismo, indicó que la idea de la reunión “es ver como sigue la situación” y que van a pedir que “frenen los despidos porque la tendencia en el país es entre 35 y 50 en aquellos lugares donde directamente no bajan las persianas y cierran”.

En tal sentido, señaló que en la ciudad hay 300 trabajadores empleados de Carrefour en total. “Hay un despido en la boca de la calle Catamarca, el market más grande del centro, un despido confirmado de un empelado de la calle Córdoba y los otros 7 son en Constitución”, confirmó.

“Carrefour está cumpliendo con la indemnización legal y los certificados de trabajo como también con los sueldos, lo que no invalida que nosotros reclamemos la injusticia de seguir perdiendo fuentes de trabajo en la ciudad”, detalló.

Además, el Secretario Gremial del Sindicato, remarcó que “la empresa ha echado hasta 50 trabajadores en un día en la ciudad de Paraná en Entre Ríos o en Capital Federal directamente cerraron las bocas, bajaron las persianas y echaron a todo el mundo”.

“En Mar del Plata primero vamos a pedir una explicación del plan de ajuste, ya que los lazos de comunicación están sensibles porque la empresa está tomando decisiones y avanza. Queremos sentarnos en una mesa y ver cuál es el plan que tienen”, destacó y a la vez agregó que su primera preocupación es que “no cierren ningún establecimiento más”.

En relación a lo anterior, aclaró que “el cierre de un establecimiento implica alrededor de 40 puestos de trabajo en los market chicos y unos cantidad enorme en los hiper. Si vemos por la cuestión de números y ventas, no debería ser así que cierren y se vayan, pero esas son decisiones comerciales de la empresa”.

“Ellos pueden despedir, pero no impide que nosotros reclamemos”

“Nos da la impresión que no habría un cierre de los establecimientos en la ciudad, pero sí un ajuste estructural de los empleados” manifestó el referente del Sindicato a la vez que afirmó que no cuentan con estabilidad laboral, como puede pasar con otro gremio, “pero sí existe la indemnización si ellos cumplen con la ley. Ellos pueden despedir, pero no impide que nosotros reclamemos”.

Y explicó que “si la empresa no viola la ley o los despide con causa, no pagaría nada. En este caso, se está cumpliendo con todo, pero nosotros queremos de todas formas la reincorporación de los compañeros despedidos”.

Seguidamente, Darío Zunda hizo hincapié en conversación con “el Retrato…” en que luego de la reunión con los directivos de la empresa harán “alguna asamblea en los market, que son los chicos del centro” y añadió:“Necesitamos conformaciones de los que van a tomar la decisiones para ver hasta dónde llegan con esto”.

“Nos reuniríamos con 2 Gerentes Regionales de Buenos Aires y pedimos que venga una autoridad del Directorio Nacional, alguien que esté en la decisión del ajuste estructural que está haciendo la empresa en el país, más allá del cargo y nombre, son quienes están tomando las decisiones”, aseveró.

A su vez, se refirió a la situación en puntual de la empresa en la ciudad: “En el Sindicato estamos permanentemente recibiendo a empresarios que vienen con otras problemáticas por ejemplo, la suba de los servicios, el gas, el valor de los alquileres que están muy altos y que no hay ventas”.

“No vemos en el empresariado chico una voluntad de despedir gente”

Por último, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si la situación de Carrefour puede ser el disparador para que otros comercios hagan lo mismo indicó que “no vemos en el empresariado chico una voluntad o un planteo del ajuste estructural de negocio por negocio de que vayan a despedir gente”.

“El empresariado chico quiere trabajar, vender y ganar dinero. Los empleados de las multinacionales sabemos que somos un legajo que tiene un costo operativo. El empresario más chico está todo el día al lado del trabajador y podrá estar o no de acuerdo con cuestiones, pero si el negocio funciona va a trabajar tranquila. El problema de las grandes empresas es que no sabemos si al otro día vamos a trabajar”, sostuvo.