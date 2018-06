Fortina: Se aplicaron 59 mil dosis de vacuna antigripal en Mar del Plata

En el marco de la campaña de vacunación antigripal, la Directora de Salud, Patricia Fortina, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que ya alcanzaron la aplicación de 59 mil dosis en la ciudad. Además, destacó que se incorporó, a las 21 vacunas de calendario nacional obligatorio y gratuito, la de prevención de HPV en varones de hasta 11 años mujeres y la de neumonía en mayores de 65 años o pacientes con criterios de riesgo.

“La campaña de vacunación antigripal viene muy bien. Estamos en 59 mil dosis aproximadamente. Seguimos aumentando el porcentaje de vacunación en embarazadas, de lo cual se viene haciendo hincapié desde el inicio”,sostuvo Fortina.

En relación a la aplicación de la vacuna en embarazadas, indicó que “ya llegaron al 52% aunque todavía falta un montón, pero vamos mejorando despacio y de a poco” a la vez que se refirió a que “la gente toma conciencia que es la prevención por excelencia”.

Asimismo, explicó que este año se incorporó a las 21 vacunas de calendario nacional obligatorio y gratuito, la de prevención de HPV en varones de hasta 11 años, porque ya estaba la de mujeres y la de neumonía para adultos mayores de 65 años o pacientes con criterios de riesgo con indicación médica, lo cual se indica junto con la vacunación antigripal y detalló que las mismas se aplican “en todos los centros de salud”.

“La aceptación de la vacuna de HPV fue muy buena”

“La aceptación de la vacuna de HPV fue muy buena, se hizo mucha difusión en los medios de comunicación y hubo una gran campaña de concientización, asique se acercaron muchos madres con sus hijos”, sostuvo. Con respecto a la vacuna de neumonía, reveló que “tiene dos etapas de aplicación de acuerdo a la edad y a si es el inicio”.

Seguidamente, remarcó que actualmente cuentan con insumos en todos los establecimientos. “Se dio a conocer que uno de los centros no había insumos un domingo y el lunes en la mañana la jefa de servicios centrales, fue hasta Batán que era el que había hecho la denuncia y había de todo”, señaló.

“No hay falta de insumos en los diferentes centros de salud”

En relación a lo anterior, comentó: “En este momento tenemos de todo en los diferentes centros de salud” y añadió que hubo un tiempo que no contaron psicofármacos, los cuales se entregan en las farmacias y no estos establecimientos, pero “actualmente se está normalizando la provisión de psicofármacos. No tenemos todos todavía, pero despacio se va llegando”.

En ese contexto, concluyó que “cuando comenzaron el año anterior había muchas cosas que no tenían y mucha deuda con proveedores. No teníamos cotización en insumos de laboratorio y hoy eso está funcionando muy bien”.

“Se han arreglado equipos de rayos que se habían roto. Ahora del 5 al 7 de septiembre va a estar cerrado el laboratorio del CEMA porque se van a modernizar algunos aparatos y el personal se actualiza con los equipos nuevos, asique las muestras se van a tomar en los otros centros”, aseguró.

Por otra parte, Fortina hizo hincapié en el funcionamiento del CEMA y destacó que “está funcionando muy bien” a la vez que detalló que “es un centro de especialidades que no hay en los centros de salud, los cuales hacen derivaciones para la realización de estudios. Por ejemplo dermatología, reumatología, oftalmología, traumotolgía, etcétera”.

Por último, la directora de Salud apuntó que cuentan con médicos que están haciendo el preocupación, porque hay falta de profesionales. “Sacamos un aviso pidiendo médicos, hay algunos retiros y jubilaciones en el área de salud mental que estamos haciendo ingresos también y falta terminar aún lo que es el sistema de emergencias”,señaló.

“Del Same tenemos 4 ambulancias funcionando (dos que salen del CEMA, una de Batán y otra de Playa Serena), la idea es seguir progresando, pero hasta que no tengamos los equipos completos ingresados y capacitados vamos a seguir con estas cuatro”, aclaró a “el Retrato…”