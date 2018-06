El recuerdo de Diana divide a las generaciones del Reino Unido

Los medios digitales de referencia internacional siguen con atención la evolución de la tormenta tropical Harvey a su paso por Texas, donde ha inundado ciudades enteras y causado decenas de muertos. Al margen de esta noticia, repasamos algunos de los titulares más relevantes de este miércoles 30 de agosto.

The New York Times: El diario neoyorkino afirma que el recuerdo de Diana de Gales refleja la creciente división generacional en el Reino Unido. La princesa fallecida hace 20 años se considera un símbolo imponente de su era para los Británicos más mayores, pero para los jóvenes adultos, como dice un adolescente en la pieza, “ella no es realmente un icono”.

The Guardian: El periódico británico se pregunta si dos años después ha funcionado en Alemania la cultura de bienvenida de refugiados de Angela Merkel. La historia de adaptación de una familia siria a una nueva vida habla mucho de la actitud alemana hacia los refugiados en vísperas de las elecciones nacionales.

Le Monde: El rotativo francés explica que la peregrinación a La Meca refleja las tensiones en el Oriente Medio. Este año los qataríes están casi ausentes y ha habido un regreso masivo de los peregrinos iraníes: La peregrinación de 2017 debe comenzar este miércoles y se espera que lleguen más de dos millones de musulmanes.

The Independent: La cabecera londinense asegura que casi la mitad de los ingleses desconfían de los musulmanes como resultado de recientes ataques terroristas. Un “preocupante” informe revela que una cuarta parte de los ingleses creen que el islam es una religión “peligrosa”. Las personas mayores son más propensas a expresar opiniones islamófobas.

South China Morning Post: El diario de Hong Hong explica las implicaciones de la nueva ley del himno nacional que China prepara para la ciudad autónoma. Pekín quiere regular el uso del himno nacional, con sanciones estrictas para aquellos que no respeten la canción.