Arroyo anuncia nuevos cambios en su Gabinete Municipal para diciembre

“Tenemos proyectos para todas las cosas, pero todo tiene un costo y hay un problema económico muy grande” dijo el Intendente Municipal, Carlos Arroyo en un desayuno de trabajo del que tomó parte este Portal. En la oportunidad también anunció nuevos cambios en el Gabinete Municipal pero recién los confirmará más cerca a diciembre.

Arroyo junto al Secretario de Obras y Planeamiento, Guillermo de Paz ; Leonardo Rodríguez, Subsecretario de Modernización y el Director General de Prensa, Marcelo Marcel desayunó con los periodistas Rubén Ferrari (Cazador de Noticias), Gonzalo Patrone ( Punto Noticias) y Miguel Avellaneda ( el Retrato de hoy)

En una distendida charla el Jefe Comunal resaltó que “La primer obligación mía y de todo funcionario público es decir la verdad y decirla lo más claro posible, de una forma que la gente lo entienda. En Mar del Plata y en el país en general hay una pésima información, el periodismo es muy bueno, pero a veces no tienen los recursos económicos como para bancar el nivel que tienen”, sostuvo el intendente.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre la falta de comunicación en su primer tiempo de gobierno, respondió: “No tuve tiempo. Hubo una parte de la gestión, el primer año y medio, donde ni siquiera pude cumplir la plataforma de gobierno, sino que llegué acá a subsistir, a sacar problemas uno tras otro”.

En relación al contrato de recolección de basura y de fotomultas, explicó que cuando llega al gobierno los expedientes tenían el contrato escrito, solo faltaba la firma y el sello para ponerse en ejecución. “La gestión anterior había logrado mejorar muchos aspectos del contrato que me hubiera gustado revisar y estudiar, pero a principios de diciembre, en plena temporada, tenía una huelga grande de estos trabajadores. No tenía otra opción que firmar, no me quedaba otra”, expresó.

“De tránsito conozco bastante, que no me haya ocupado hasta ahora, es otra cosa”

“De tránsito conozco bastante, que no me haya ocupado hasta ahora es otra cosa por falta de tiempo y guita. Dejé un Cuerpo de Tránsito impecable y entrenado, pero cuando vuelvo habían destruido todo: el vehículo que había comprado para llevar a las maestras a las escuelas estaba tirado en la playa de secuestros, a las maestras las habían echado, etcétera”, cuestionó.

Además, se refirió a los contratos de alquiler que se hicieron durante la gestión de Gustavo Pulti y señaló que la deuda “todavía no está equilibrada, por ejemplo el edificio que ocupa Educación es alquilado y estamos a punto de tener un quilombo, se debía una fortuna”.

Reconoció que el único inmueble que no tenía deudas era la Casa de Mar del Plata Buenos Aires “cuya propiedad era Aldrey Iglesias, la cual tenía los alquileres pagos por anticipados, todo lo demás estaba atrasado en 7 meses o un año por lo menos”, añadió.

“Tenemos fondos muy acotados, pero tenemos proyecto”

Por su parte, Guillermo De Paz, Secretario de Planeamiento, señaló ante los periodistas que se encuentran en una en una situación compleja. “Cuando no tenés plata, haces gestión, pero hay áreas que se pueden gestionar más fácil como obras, vialidad, salud y otras que no. Tenemos fondos muy acotados, pero tenemos proyecto”.

Además, detalló que en relación a la finalización y construcción de polideportivos el tema es buscar capital. “No logramos conseguir fondos específicos para algunas obras o para los polideportivos, no está en las prioridades de la Nación o provincia, no hay financiación para eso, porque te dicen que son municipales”, agregó.

En este sentido, De Paz remarcó que “cada Polideportivo sale 18 millones de pesos y hoy debemos 80 millones. En la gestión anterior los hicieron, ejecutaron, inauguraron y quienes lo construyeron nos mandaron la factura a nosotros. Es muy difícil conseguir fondos cuando encaras un tema como propio, no es lo mismo que salud, escuelas o asfalto que se consiguió dinero. El Estado no financia polideportivos”.

“Muchas veces me sentí agredido por el periodismo ”

Por otro lado, Arroyo confesó a “el Retrato…”: “Muchas veces me sentí agredido por el periodismo. Tenemos proyectos para todas las cosas, tenía una plataforma muy completa para todos los temas como por ejemplo el tema de la Camino de Circunvalación, pero todo tiene un costo y hay un problema económico muy grande”.

Cuando se le preguntó acerca del promocionado cambio de nombre del Shopping ubicado sobre las calles Sarmiento y Alberti y comentó que “todo el nombre que está usando en ese edificio está mal” a la vez que explicó que cuenta con la Ordenanza verdadera firmada por el Concejo Deliberante, la cual dice que “se autoriza la construcción del edificio y que se llamará Centro Cultural Estación Terminal Sur, ese es el nombre exacto. El Decreto que hace Pulti dice lo mismo”.

“El problema surge con el Artículo 2 que dice que todo lo que está dentro del territorio delimitado por las calles Alberti, Garay, Las Heras y Sarmiento forma parte del equipamiento del Centro Cultural Sur. Es decir, hasta una cochera o cualquier cosa que haya dentro es parte de este”, manifestó.

“Muchos se creen que por el cargo que tienen son los intendentes”

Seguidamente, ante la pregunta de “el Retrato….”sobre si va a haber nuevos cambios dentro del gabinete para diciembre indicó que “sí van a suceder cambios”, pero que sabrán mas cerca de ese mes; a la vez que destacó que “cada funcionario tiene su personalidad, son muy diferentes entre ellos”, destacando la labor que le cabe a “.Pablo Siomone; es una luz en la oscuridad, es algo increíble lo bien que trabaja y lo profesional que es”.

“Cuando quiero resolver un problema de edificios o demás lo tengo a De Paz que en tres palabras me aclara las cosas, sabe mucho. Muchos funcionarios creen que por el cargo que tienen son los intendentes, te tratan de decir lo que tenés que hacer, te presionan, pero no es el caso de él”, apuntó.