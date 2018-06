El Presidente Rajoy comparecerá este miércoles en el Congreso por el ‘caso Gürtel’

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que dar explicaciones en un pleno extraordinario sobre la financiación ilegal del PP. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado para las 9.00 esta comparecencia extraordinaria aprobada la semana pasada por la Diputación Permanente.

La iniciativa fue impulsada tras las dudas que dejó en la Cámara Baja, la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo de Gürtel en la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio.

La petición de la comparecencia de Rajoy fue la primera iniciativa conjunta delPSOE y de Podemos desde que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, aprovechó el discurso de su reelección para plantear la creación de un espacio en el Congreso desde el cual coordinar la oposición al PP, ya que renunció a su acta de diputado, cuando fue desplazado de su cargo como líder del PSOE.

A pesar de que Rajoy no incurrió en ninguna contradicción flagrante durante su testimonial en la Audiencia Nacional, no aceptó la financiación ilegal ni que a determinados dirigentes se les compensase con dinero negro, como acusó en su día el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y figura en sus papeles contables.

También negó haber conocido “nunca jamás” a ningún empresario que aportara donaciones ilegales a su partido ni las cuentas en Suiza del extesorero, de las que se enteró por la prensa. Los papeles de Bárcenas los consideró como “absolutamente falsos”.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a los partidos de la oposición.

Por ello, la solicitud para esta comparecencia, de carácter urgente, fue presentada por el PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT y ERC. Y salió adelante con los 32 votos a favor de los cuatro proponentes junto los de PNV, Compromís y EH Bildu, y la abstención de Ciudadanos y UPN.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa