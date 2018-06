La argentina herida en Barcelona está varada en un hospital sin poder regresar

María Cristina Deambrosi, la argentina herida en el reciente atentado ocurrido de Barcelona, se recupera en España de su lesión en la pelvis mientras se resuelve su traslado al país, que podría concretarse este fin de semana, después de que esa situación provocara un desencuentro entre sus familiares y las autoridades diplomáticas argentinas.

“El día del accidente, el jefe del consulado me dijo que me quedara tranquilo porque ellos se iban a encargar del traslado de mi mujer cuando estuviera todo preparado. Pero después de cinco días el cónsul, Alejandro Alonso, me dijo que era imposible porque Aerolíneas Argentinas no podía poner una camilla en el avión”, afirmó este lunes Norberto Ustrell, esposo de la María Cristina, en declaraciones a Radio 10.

Según Ustrell, quien está acompañando a su mujer en el hospital de Bellvitge, en Barcelona, inicialmente las autoridades diplomáticas argentinas le ofrecieron un avión sanitario, luego le dijeron que iban a retirar asientos en la clase económica en Aerolíneas Argentinas para poner una camilla para llevar a su esposa a Buenos Aires, y finalmente desestimaron esa opción, por lo que él recurrió a su seguro, que ahora está gestionando el proceso de traslado.