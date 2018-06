Continúa el alerta meteorológico pero no contempla suspensión de clases

Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil de la Municipalidad, informó que aún “tenemos dos alertas, uno por tormentas fuertes con lluvia y posible granizo. Y otro por los vientos que todavía no se ha materializado pero se prevé que a partir de la tarde noche de hoy y hasta mañana al mediodía van a soplar con intensidad”.

El representante de Defensa Civil mantuvo este mediodía una reunión con el intendente Carlos Fernando Arroyo en donde detalló las cuestiones de reclamos que llegaron al 103. “No hemos tenido episodios para destacar, por lo tanto esto no contempla la suspensión de clases para la jornada de este martes. Esta noche actualizaremos los datos del SMN” declararon.

Asimismo, Goncálvez precisó que “no hemos tenido eventualidades importantes, solo algunos problemas con la energía eléctrica que ya fueron superados por la empresa EDEA y algunos reclamos menores. Desde lo social y lo operativo, no se motivó ningún movimiento importante de tareas. Seguimos expectantes porque los alertas siguen y las posibilidades de mal tiempo se pueden presentar”.

“Es un fenómeno que tiene en vilo a prácticamente toda la Provincia y ha sido mucho más grave en otras ciudades, algunas cercanas a Mar del Plata, en cuanto a la caída de agua y granizo que han sido considerables”, agregó.

Por último, Goncálvez insistió en los recaudos que se deben tomar para evitar eventualidades: “Tenemos nubosidad baja, neblinas, calzadas asfálticas mojadas, por esto hay que tener cuidado a la hora transitar tanto para conductores como para peatones. También se deben sujetar elementos sueltos en casas y en obras en construcción ya que esto es recurrente en la ciudad”, explicó el titular de Defensa Civil.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– En caso de emergencias, comunicarse al 103.

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.