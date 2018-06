Contenedores: Anuncian inversión de $ 300.000.000 en medio de un acalorado debate

Terminal de Contenedores Dos (TC2), la UTE que opera la carga de importaciones y exportaciones que se realizan desde el puerto de Mar del Plata, anticipó su nuevo proyecto de inversión para construir una nueva terminal multipropósito de contenedores en el actual predio de los silos, con una inversión de 300 millones de pesos. También se vivieron momentos acalorados ante discrepancias entre empresarios pesqueros y dirigentes sindicales.

El anuncio fue realizado por Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2, en el marco del 2º Encuentro Regional de Logística Portuaria y Comercio Exterior que se realizó en el Sheraton Mar del Plata Hotel con la presencia de autoridades, funcionarios, legisladores, empresarios cargadores e invitados especiales.

“Pensamos en la construcción de cámaras frigoríficas para almacenar 10 mil toneladas de producto congelado, un espacio para consolidar secos y reefers, un scanners para que funcione como depósito fiscal, de modo de poder duplicar la actividad que tenemos actualmente en el espigón dos”, dijo Bustamante durante el encuentro.

El predio de los silos ha sido traspasado a la Nación luego que el propio estado a través del Ministerio de Agroindustria tomara posesión del área y rescindiera la concesión con el permisionario por reiterados incumplimientos. Resta ahora que desde la órbita de la Nación pase a Provincia y desde ahí, pase a dominio del Consorcio Portuario.

“Creemos que será una oportunidad para generar empleo y absorber puestos de trabajo de otros sectores que no pasan un buen momento”, dijo el directivo, que no pidió ayuda al Estado para la iniciativa. “Es una iniciativa junto con Hipocoop, la cooperativa de servicios y las empresas de la pesca que cargan por el puerto. Es una sociedad abierta a otros participantes. No necesitamos dinero, solo que aporten la carga que generan, sea exportación o importación”, reveló Bustamante.

TC2 opera con las navieras MSC y Maersk, que llegan periódicamente a Mar del Plata con sus buques de porta contenedores para dejar importaciones y subir exportaciones. Desde hace un mes se comenzó a exportar harina de pescado como carga seca y también se exportó papa semilla.

“Respetamos los tiempos del Estado y lo presentamos como una iniciativa privada. Nos gusta la productividad y pensamos que es la mejor manera para el crecimiento de la logística portuaria montar una nueva terminal que facilite la operatoria”, dijo Bustamante.

Tensión en la charla del Dr. Humberto Noel

Pasadas las 10 el Dr. Humberto Noel, Presidente del Tribunal Laboral Nro. 2 y Fernando Rivera, Presidente de la Cámara de Industria Pesquera, hablaron sobre la situación laboral en la Argentina. En medio de esta charla el dirigente sindical Pablo Trueba, se levantó y expuso no estar de acuerdo con el doctor Noel. Hubo momentos de tensión, pero felizmente privó la cordura y el debate continuó por los carriles normales.

Una particular relación con MSC y Maersk

Emilio Bustamante, Director de TC2, analizó la jornada y revel ó ante “el Retrato….” que asistieron alrededor de 160 personas. En medio de un acalorado debate explicó que: “El encuentro se realiza para discutir, recién les dije a los muchachos de los gremios que el año que viene si lo hacíamos les pongo un panel pero que no se pongan con la actitud de irse, hay que hacer debate,” insistió.

Sobre la situación de las navieras explicó que hay problemas continuos que tienen relación directa con las firmas MSC y Maersk. Por esto mencionó que este año han implementado un nuevo formato para regular el mercado de las navieras mediante el aumento de las tarifas. Esta iniciativa busca que cuando estas empresas lleguen al puerto de la ciudad “se lleven todo lo que hay”, sin embargo “no lo quieren hacer,” reconoció Bustamante.

La experiencia de operadores

Dentro del Programa hubo espacio también para que operadores habituales del comercio exterior desde Mar del Plata cuenten su experiencia. Mariano Pérez (Grupo Valastro), Ruben Burkard (Coomarpes) y Marcos Cabrales (Café Cabrales) coincidieron en destacar la decisión de priorizar la operatoria por el puerto local más allá que las navieras no contribuyen a fomentar su crecimiento y mantienen tarifas promocionales por el puerto porteño.

“Todos los cargadores debemos unirnos y discutir con las navieras en otras condiciones. Tenemos puerto, tenemos servicios pero necesitamos una plataforma que no tenemos y un acuerdo claro con las navieras que nos permitan tener costos competitivos”, dijo Mariano Pérez.

Emiliano Galli, periodista especializado en Comercio Exterior y Logística Portuaria, brindó un panorama sobre “Navieras, puertos y cargas”, el comercio exterior que se viene. “La mayor eficiencia de las navieras no implica una reducción en el costo del flete”, dijo el especialista.