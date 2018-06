Arroyo encabezó una nueva entrega de escrituras sociales a 247 maplatenses

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó un nuevo acto de entrega de escrituras sociales, correspondientes a la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires. “Esto no es simplemente un papel, es el símbolo de una familia y la tranquilidad de un futuro”, aseguró el Jefe Comunal ante un teatro Colón colmado de vecinos.

En esta oportunidad, se entregaron 247 títulos de propiedad a vecinos del Partido de Gral. Pueyrredon. Y ya son cerca de 800 las familias que han recibido dado que éste es el cuarto acto desarrollado en la gestión de Arroyo.

Junto a Arroyo encabezó el acto el subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, lic. Evert Van Tooren, el subsecretario de Gestión Administrativa comunal, Mauricio Loria y la jefa de Casa de Tierras municipal, María Rosa Ordiales.

“Hay distintos temas que no tienen un color político, como son la educación, la salud y las escrituras, que son de todos”, sostuvo el Intendente al dar inicio al acto. “Nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, nos ha impuesto una misión que cumplir: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Durante muchos años, la Provincia fue permanentemente postergada en relación a las demás provincias por su coparticipación en los recursos generales que produce el país. Esto es una injusticia histórica. En este momento se está litigando ante la Corte Suprema de Justicia para conseguir los recursos que nos corresponden por derecho y que, desde hace 40 años, nos han sido negados”, agregó.

Seguidamente, el jefe comunal les manifestó a los nuevos propietarios: “Hoy van a recibir la escritura que no es simplemente un papel, es mucho más que eso: es el símbolo de una familia y la tranquilidad de un futuro. Es, también, saber que tenemos un lugar en la tierra. Es muy feo deambular de un lugar para otro y no tener un lugar en el mundo. A partir de hoy, ustedes lo tienen. Aquí se ve el verdadero contenido de la real política, la que se entiende como una actividad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y no la situación de los funcionarios. Esta es la mentalidad de nuestra Gobernadora que, para combatir las mafias, se ve obligada a vivir en una unidad militar”.

Por su parte, Evert Van Tooren señaló: “Hoy se convierten en dueños de sus casas. No se puede jugar con la ilusión de las escrituras. Hay que trabajar con la convicción política sin pensar en el color político. Las escrituras son de ustedes, de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando de una excelente manera con el Intendente Arroyo y su equipo”.

Posterior al acto de entrega de escrituras, Arroyo y Van Tooren mantuvieron una reunión en el despacho del Intendente con el objetivo de seguir articulando acciones en beneficio de los vecinos del Partido General Pueyrredon a través de la Subsecretaría que el funcionario maneja a nivel provincial.