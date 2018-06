Puigdemont pide que no se “magnifiquen” los pitos al Rey mientras que Iglesias dice que forman parte de la “libertad de expresión”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido no magnificar los pitos que ha recibido el Rey durante la manifestación contra losatentados, sino valorar el “clamor” por la paz que se ha podido oír. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, los ha justificado al considerar que forman parte de la “libertad de expresión“.

“La libertad de expresión por encima de todo. Pero tampoco lo tenemos que magnificar”, ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, al preguntársele tras la manifestación qué le han parecido los pitos a Felipe VI.

Ha añadido que “la gente se ha expresado con libertad, en convivencia y con paz” y ha dicho que lo que más le ha gustado es lo que ha definido como un clamor inequívoco y transversal a favor de la paz. Y ha destacado que ese clamor tiene mucho que ver, no sólo con Barcelona, sino con Cataluña: “Cómo queremos construir esta Cataluña del futuro, una Cataluña absolutamente comprometida con la paz”.

Por todo eso, ha asegurado sentirse muy emocionado a lo largo de la marcha y satisfecho por la participación de la gente, pero con una sensación “agridulce” porque el motivo han sido los atentados.

Iglesias; abucheos como “libertad de expresión”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justificó los abucheos y pitos al Rey al considerar que forman parte de la “libertad de expresión“.

Iglesias hizo estas declaraciones al concluir la marcha ciudadana celebrada en la Ciudad Condal bajo el lema ‘No tinc por’, en la que los gritos de “¡Fuera, fuera!” contra el jefe del Estado acapararon la atención.

El líder de Podemos justificó el clima vivido durante la manifestación a las “barbaridades” que a su juicio se han dicho “en editoriales y en la derecha mediatica” tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils.

“Los catalanes también tiene libertad de expresión y la libertad de expresión también forma parte de la democracia”, dijo como justificación.

Iglesias insistió en que España debe romper relaciones económicas y políticas con países que, como Arabia Saudí, “han construido el mantra ideológico del que se alimentan los terroristas”. “Esto es un clamor social, la gente está diciendo paz, la gente está diciendo que no alimentemos a los que en última instancia han alimentando al terrorismo”.

Tanto las afirmaciones de Puigdemont como las de Iglesias, están provocando respuestas de otros líderes políticos quienes coinciden que el objetivo de la multitudinaria manifestación debía centrarse en el homenaje a las víctimas y el repudio a los yihadistas que provocarón tantas muertes. En general coinciden en señalar que también existe en España “libertad de expresión en el día a día para formular críticas a los gobernantes”.

Rivera: Unos pocos maleducados no pueden manchar el nombre de Barcelona

En declaraciones a los medios, Rivera, el líder de Ciudadanos, ha señalado que “hay gente maleducada y con poco respeto que, afortunadamente, no representan a la mayoría” de los barceloneses y de los catalanes, en alusión aunque sin citarlo a los silbidos que ha habido al principio de la manifestación contra el Rey y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Esos pocos maleducados no pueden manchar el nombre de una gran ciudad como Barcelona”, ha apostillado Rivera.

El líder de Ciudadanos, asimismo, ha lamentado que algunos independentistas hayan querido politizar una manifestación en la que los protagonistas son las víctimas de los atentado en primer término, además de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias.

Por contra, Rivera ha querido resaltar el hecho de que “Barcelona y España entera se han querido fundir hoy en un abrazo” con la multitudinaria manifestación de Barcelona y las concentraciones en otras ciudades españolas.

El conseller de presidencia de la Generalitat, avala que la gente se exprese libremente

Sobre los silbidos al Rey y al Gobierno, Turull ha considerado que ha sido“una manifestación de ciudadanos, que han venido libremente y se han expresado como han querido dentro de la pluralidad, pero lo más importante es la cantidad de gente que ha venido a defender los valores de paz y libertad”.

“La gente se ha expresado como sentía, pero ha respondido al llamamiento del ‘no tenemos miedo’. A partir de ahí, la gente es libre de expresarse como considere“, ha insistido sin hacer condena alguna.

Albiol del PP denuncia la actuación de los independentistas

“Me parece lamentable que una concentración donde teóricamente se va a dar apoyo a las víctimas, el independentismo la utilice para su reivindicación. No sé qué significa hoy el grito de ‘Independencia’, ‘Queremos votar’ o ‘Fuera el Borbón'”, ha señalado.

Albiol ha acusado al movimiento independentista catalán y a las entidades soberanistas de haber “convertido esta manifestación en un aquelarre” y de haber “contaminado” la concentración al “capitalizar la visualización de la manifestación”.

“Por primera vez en mi vida me siento avergonzando de esta parte de la parte independentista de la población catalana”, ha confesado Albiol, que ha considerado que estos hechos “no solo son un insulto a los catalanes no independentistas, sino también al resto de España que, de manera simbólica, daba apoyo” a Cataluña tras los atentados.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa