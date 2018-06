Concentración en Sol en apoyo a la gran manifestación de Barcelona por las víctimas de los atentados

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado en la madrileña Puerta de Sol para

unirse con la manifestación contra el terrorismo que estaba sucediendo simultáneamente en Barcelona por los atentados perpetrados la semana pasada en los que murieron 15 personas en la Ciudad Condal y Cambrils.

Encabezada por una pancarta con el lema ‘No tinc por!’ (No tengo miedo) y ‘Todos somos Cataluña’, varias organizaciones han encabezado esta concentración para trasladar su “solidaridad y apoyo” contra el terrorismo.

Por su parte, el portavoz de Compromìs en el Congreso, Joan Baldovi, ha transmitido que “le hubiera gustado estar en Barcelona”, pero que una obligación no se lo ha permitido, y ha trasladado su convicción de que es “importante” transmitir un mensaje de “solidaridad y gratitud” desde cualquier punto de España.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha insistido en la importancia de “no confundir musulmanes con asesinos”porque son las células terroristas los que “matan basándose en la excusa de la religión”.

El minuto de silencio se ha prolongado durante más de 15 minutos y para finalizar se ha coreado el lema que se ha popularizado tras los atentados, tanto en castellano como en catalán: “NO TINC POR “

Se han podido leer pancartas con lemas como; “Son asesinos, no son musulmanes” o “No tengo miedo” y escuchar repetidas consignas de “que no, que no, que no tenemos miedo”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa