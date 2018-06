Bustamante impulsa exportar la producción local y regional desde el Puerto marplatense

El problema de la intermediación y la reticencia de un cierto sector empresarial de sacar sus productos al mundo a través del Puerto de Mar del Plata, fueron algunos de los puntos analizados ante “el Retrato…” por el director de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante. El empresario enfatizó que hoy parte desde la estación marítima marplatense “solamente un 40% de lo que se podría exportar desde acá”, y que eso conspira con el crecimiento del Puerto.

Bustamante también se refirió al Segundo Encuentro Regional de Logística Portuaria y Comercio Exterior, que se realizará este lunes desde las 9.30 en el hotel Sheraton y contará con la presencia de autoridades e invitados especiales. Del evento participarán además participarán representantes de las navieras que operan en el puerto y empresas exportadoras e importadoras que aprovechan las ventajas de comercializar a través de la terminal marítima.

En tal sentido explicó que: “En este segundo encuentro buscamos realizar un aporte. Se han aumentado las cargas y se han incrementado los buques. Hay mucho importador y exportador pequeño que no tiene oportunidad de estar con algunas de las navieras que tocan nuestro puerto, y esta es una buena oportunidad que sepan mas en detalles sobre esa operatoria”

El evento tiene el fin de conectar a empresarios pequeños con referentes de firmas internacionales que se dedican al comercio exterior. También busca que se acerquen personas que no exportan desde el puerto de Mar del Plata, e incentivarlos a que lo hagan en un futuro.

“El primero que hable será Martin Merlini –presidente del Consorcio Portuario Regonal Mar del Plata-, quien expondrá el estado de las vías navegables y cuál será el futuro mantenimiento. También se abordará el tema de previsibilidad y se analizará si acá están las condiciones dadas. Además viene la Prefectura y la Armada, entre otros, para tomar parte y debatir temas que hacen al interés común del sector”

La draga hizo mucho, pero aún faltan trabajos

Bustamante señala que: “Nosotros aún no tenemos el puerto en condiciones operables al 100%, pese al trabajo que ha realizado con la draga”. En este ítem indicó que “aún queda mucho por hacer , por ejemplo en la zona de maniobra de giro en algunos sectores del puerto, una tarea que sabemos está en la mente de futuros trabajos del Consorcio Portuario”

Al referirse a otro de los temas que afecta al sector, la identificó como “la competencia muchas veces desleal que lamentablemente existe a través de una gran intermediación portuaria, en donde el gran Buenos Aires se impone en detrimento de nuestro Puerto”

“El problema no es que no tengamos los contenedores, lo que necesitamos es que las navieras vengan. Del 100% de producción que se genera en la ciudad, sólo sale el 40% de la carga que hay. Es muy importante lo que está quedando afuera… Existe un cierto sector empresarial que está como en un trono y no se suma. Es por eso que se gana más en la intermediación,” aseguró el Director de la Terminal de Contenedores.

Identificó a otro de los factores que favorecería la salida a través de nuestro Puerto “es que se evitarían muchos de los robos que sufren los camiones de carga al realizar los transportes de la mercadería. Frente a esta lista de inconvenientes, desde el gobierno nos han expresado que están apoyando la situación portuaria,” remarcó Bustamante, pero sin embargo destaca como negativo el hecho que a la hora de promover el Parque Industrial “no se habla del puerto, y si no ofreces el puerto te estás poniendo en el mismo lugar que Olavarría, que no tiene la ventaja operativa de sacar directamente sus productos al mundo como nosotros”

El proyecto del barco propio más vigente que nunca

Por otro lado también remarcó que si bien no hay concesión con las navieras “nosotros trabajamos con las Números 1 y 2 del mundo, pero hay otras que no quieren venir”; haciendo saber que “existe un proyecto para trabajar con un barco propio que lleve los productos marplatenses y regionales , pero debemos ajustar mucho aún esa cuestión”

Al ser consultado sobre el traspaso que realizó la Nación a la Provincia y a través del cual dejar operativa la zona de los silos, previa demolición de los mismos, Bustamante opinó que “el Consorcio quiere disponer de ese espacio para realizar una terminal de contenedores. Algo que vemos como muy positivo, ya que tendríamos un lugar propio y se evitarían muchas situaciones cotidianas con los barcos de pesca”

En tal sentido, calificó el hecho como de promisorio, a la vez que aseguró que desde su espacio ya cuentan “con un proyecto para ese lugar, que veremos de impulsarlo como una iniciativa privada, o esperar que se resuelve hacer, una vez tomado por el Consorcio, con ese sector”