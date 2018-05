El Estado Islámico celebra el atentado de Barcelona y pide “vengar la matanza de la inquisición”

El autodenominado Estado Islámico se jacta de los ataques que sembraron el terror el pasado jueves en Cataluña. Dos de sus combatientes han celebrado los atentados que segaron la vida de 15 personas y dejaron más de un centenar de heridos en un breve vídeo divulgado por la división mediática de una de las provincias del califato.

“Si no puedes hacer la hégira (la emigración, en árabe) al Estado Islámico, el yihad no tiene fronteras. Haced el yihad donde estéis. Inshalá (Si Dios quiere) Alá estará complacido con vosotros”, proclama en español uno de los militantes, que luce luenga barba y el tradicional uniforme militar del IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés) al inicio de un vídeo de tres minutos de duración acompañado de instantáneas de los ataques difundidas por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Un hombre encapuchado habla en castellano en nombre del Estado Islámico

En el vídeo se le identifica como Abu Laiz al Qurtubi (el cordobés, en árabe). El segundo de los militantes, con un peor español y encapuchado, amenaza con perpetrar nuevos ataques en suelo español. “Dejad esta guerra. Salid fuera de la unión de cristianos [en referencia a la participación española en la coalición internacional contra el IS que lidera Estados Unidos]. Si no, nunca jamás os dejaremos tranquilos”, advierteAbu Salman al Andalusi (el Andaluz).

“Le pido a Alá que acepte a nuestros hermanos de Barcelona. Nuestra guerra contra vosotros seguirá siempre hasta el fin del mundo”, lanza Al Andalusi mientras las imágenes recrean el recorrido realizado por la furgoneta que irrumpió el pasado jueves en Las Ramblas. “Y a los cristianos españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes por la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza y la que estáis haciendo actualmente con el Estado Islámico”, señala Al Qurtubi.

“Con permiso de Al Andalus volverá a ser lo que fue, la tierra del califato”, añadeAl Quturbi. El vídeo concluye con las imágenes de los atacantes de Barcelona y fotogramas de la visita del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Las instantáneas están acompañadas de un “nashid”, un cántico religioso sin instrumentos musicales interpretado por un coro polifónico de voces masculinas que en francés ensalza la determinación de los “soldados del califato“.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa