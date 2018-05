Morro: “Las cervercerías son una moda y de no regularse la actividad, se funden todos”

Un total de 55 establecimientos gastronómicos se han cerrado en Mar del Plata en las últimas temporadas, y atento a lo que se está viviendo, no descartan que este número aumente con el correr de los meses. “Tenemos que trabajar mucho y en conjunto. Esta situación es muy preocupante” dijo ante “el Retrato….”, Mercedes Morro, Secretaria General del gremio Gastronómico al referirse a la crisis que sacude al sector. Calificó además como de “una moda” la apertura de cervecerías, y que de no regularse la actividad “a la larga se funden todas”

“Lamentablemente hoy por hoy hasta el momento no tenemos ninguna noticia buena para dar. Ya hablamos la otra vez del cierre de la Taberna Vasca, que fue un establecimiento de renombre, de buena gente. Ya con el último que bajó la ersiana, son siete establecimientos, que si se suman a los 48…tenemos un total de 55 establecimientos en lo que van de las últimas temporadas bajas” afirmó Morro

“Yo he participado en reuniones que hizo el Emtur para ver si levantaba el tema del turismo, fines de semana largo y hacer una oferta más tentadora de Mar del Plata. Pero lamentablemente hasta ahora no se pudo ejecutar. Estuvieron teniendo una reunión donde estuvieron planificando la gastronomía y el turismo hoy. Ahora me voy a mandar una nota a la presidenta del Emtur porque quiero participar en esto. Todo lo que sea gastronomía es lo nuestro. Tenemos un Centro de Formación. Tenemos una escuela de hotelería que puede acompañar representando al gremio”.

Consultada sobre si se había trabajado bien en la cuestión, Morro indicó que “se está fallando en muchas cosas; pero debo decir que la titular del Emtur no ha Sido acompañada económicamente. Había un fondo de promoción pero de acuerdo a lo que me dicen, no le han dado el respaldo que necesita de parte de la municipalidad.

¿Cómo se revierte esto?

– Esto es muy difícil. Si se le pregunta a los empresarios, de cómo levantar Mar del Plata, estamos de acuerdo todos en reunirnos y buscar el camino. Ya sea el Emtur, la asociación de hoteles, agencias de turismo, inmobiliarias, nosotros y tenemos que trabajar en conjunto y hacer una oferta agradable para el turismo; sumando inclusive a la gente de UTA.

¿La llegada del tren favorecerá un cambio favorable?

– Creo que es una gran opción para los de menos poder. Me entristeció el Decreto que mencionaron ayer para levantar muchas vías. Creo que eso es cortar el futuro. El tren es el futuro. En todo el mundo se manejan con sistemas de vías. Todo lo que sea trenes es muy fuerte.

Respecto a lo que se viene, Morro expresó su temor “ante los aumentos que se vienen. Hoy las paritarias frenadas han congelados los ingresos. Este gobierno no ha dado ninguna muestra a favor de trabajadores o jubilados. Ojalá sea yo la equivocada. Porque aunque milite en otra fuerza política, aplaudiría se hacen las cosas bien por el país. No veo en Macri a un presidente justo. Me gustaría que así como cuida a los empresarios , haga lo mismo con los trabajadores”.

– Como imagina el verano…

– Rezo por que sea una temporada buena. Por los trabajadores …por todos.

Las cervecerías son hoy una moda

Cuando se le preguntó su las aperturas de cervecerías no supliría el cierre de restaurantes, Morro fue contundente: “Hoy están de moda. Acá en Mar del Plata cometen el error de que cuando ven un negocio con éxito, todos se vuelcan a eso. A la larga se funden todos. Creo que deberían regular las actividades. De nada sirve que por la calle Córdoba y sean todas cervecerías. Por Olavarría lo mismo. Hoy hay 150 todas trabajan regular y a todas les va más o menos.

– El panorama no es bueno…

– Se salvará la que está de moda y otras no. Por eso es necesario regular y establecer cuántas se necesitan. Y de ahí en más que se usen otras.

Finalmente remarco que no cree que “esta situación pueda variar después de octubre… No vamos a tener buenas noticias. Si hoy las PASO las pasaron con aumentos de luz. Con aumentos de peaje…. nos esperan cosas mucho mas graves. Yo quiero que el país funcione, pero veo que hay un gobierno para clase alta, que pretende muchos ricos y muchos pobres.