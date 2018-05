El Dúo Wapiti llega con su música contemporánea al Auditorium

El Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires presenta al dúo canadiense Wapiti integrado por los músicos Geneviève Liboiron (violín) y Daniel Áñez (piano). La cita será el viernes 18 de agosto a las 21 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Wapiti es una de las agrupaciones dedicadas a la música contemporánea con más proyección en América Latina y Estados Unidos. En esta oportunidad interpretarán el estreno mundial de “Cardiac” de la compositora canadiense Terri Hron y un programa que incluye obras de Mariano Etkin, Juan Luquese, Carlos Gutierrez, Graciela Paraskevaídis, Diana Rud y Nicolaus A. Huber.

Acerca de los músicos

Geneviève Liboiron

Estudió en el Orford Arts Centre y en la Academia Domaine Forget de Quebec, así como en el Centro Banff para las Artes de Alberta, la Academia Kayaleh en Suiza y se graduó la Universidad de Montreal, donde estudió licenciatura y maestría en interpretación de violín con Anne Robert y Laurence Kayaleh. Desarrollando su pasión y curiosidad por la música contemporánea, se unió al Ensemble Paramirabo en 2012, realizando una gira por Canadá y tocando más de 20 conciertos llamados “Le Sacre de Paramirabo”, incluyendo un arreglo de Tradiciones de la primavera de Stravinsky. En 2013 fue artista invitada en el Montreal Contemporary Music Lab (LMCML).

También participó en una segunda gira canadiense en colaboración con el New Music Collective de Thin Edge con sede en Toronto, tocando el concierto titulado “Raging Against The Machine” en 4 provincias canadienses. Geneviève es también violinista de La Machine Ensemble, con la que ganó el OPUS Prize 2012 por el mejor concierto en la categoría “Musique actuelle / électroacoustique”, por su concierto de “Profesor Bad Trip” de Fausto Romitelli. La intérprete, toca frecuentemente con varios conjuntos en Montreal, incluyendo Ensemble Allogène, Ensemble Punktum, Arkea, entre muchos. En 2014 fue elegida por el Cuarteto Bozzini para la segunda edición de su “Performer’s Kitchen”, donde actuó en dúo con Clemens Merkel.

Daniel Áñez

Nacido en Cartagena, Colombia, Daniel Áñez comenzó sus estudios de piano a los 9 años con los profesores Liliana Hernández y Mauricio Villa. En 2005 se recibió con honores en la licenciatura en piano y música en la Universidad de Los Andes, Bogotá, donde estudió con Ignacio Pacheco y Antonio Carbonell. En 2009 terminó su Maestría en interpretación de piano en la Universidad de Montreal, donde estudió con Paul Stewart. También es doctor en piano por la Universidad de Montreal, donde estudió con Paul Stewart y Lorraine Vaillancourt.

Fue seleccionado para el Ciclo de Conciertos para Jóvenes Intérpretes en 2002 por el Banco de la República de Colombia. Ganó el primer premio en el III Concurso Internacional de Piano “Maria Clara Cullell” en San José, Costa Rica, en 2004. En 2005 obtuvo el Diploma de Honor en el Concurso Nacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Áñez se especializa en el repertorio contemporáneo. Forma parte de Ensamble CG en Bogotá, así como del Ensemble Allogène, Ciao Rhino y Ensemble Paramirabo en Montreal. Ha participado en el estreno de obras de los compositores colombianos Rodolfo Acosta, Daniel Leguizamón, Camilo Méndez y Ana María Romano, así como estrenos de los compositores canadienses André Hamel, Adam Basanta, Cassandra Miller y Michael Larocque, entre otros.

BLUES EN LA BODEGA

El viernes 18 de agosto a las 22 en la Bodega del Teatro Auditorium se presentará “Chess… el blues está aquí”. Se trata de un concierto de blues que recorrerá algunos de los pasajes musicales más importantes del género, unidos por textos que evocaran momentos de su historia.

John Lee Hooker, Pink Anderson, Big Mama Thornton, Memphis Minnie, Buddy Guy, Etta James son algunos de los íconos que desfilarán en las voces de las cantantes Nathalia Zapata y Marcela Tarifeño, junto a la presencia de ya consagrada blues band “Blues Deluxe”, integrada por Ariel Campos (guitarra), Cintia Mateo(bajo), Diego Zamorano (batería) y Maxi Escalante (teclados).

El nombre de la banda es un guiño para los eruditos, ya que “Chess Records” está considerada como la casa discográfica más importante de la historia del blues.