“Constatamos más de 85 mesas con irregularidades donde faltan los votos de Cristina”

En el marco de las reiteradas denuncias de manipulación en la carga de votos tras las elecciones PASO del pasado domingo en perjuicio de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, desde la Juventud Peronista de Mar del Plata difundieron datos concretos que demostrarían irregularidades en el escrutinio en el Partido de General Pueyrredon.

Leandro Petrocco, referente del espacio, explicó la labor desarrollada por los militantes que cuidaron el voto de Crisitina Kirchner en el distrito. “Hay diferencias sustanciales con las planillas de escrutinio de nuestros compañeros y compañeras que fiscalizaron en toda la provincia y los datos que figuran cargados oficialmente”, sostuvo y agregó que “Mar del Plata y Batán no han sido la excepción, ya que hemos constatado 88 mesas con irregularidades”.

Las mesas señaladas se encuentran en distintos circuitos electorales, desparramadas a lo largo y ancho del Partido: el circuito más perjudicado es el 364, que incluye todo el puerto, donde 27 mesas presentan anormalidades. Luego sigue el circuito 367, con 16 mesas en estas circunstancias y el 370, que comprende Batán, con 15 mesas en estas condiciones. Así como 10 en el 365, 4 mesas en el 366, 7 en el 366A, 4 en el 368 y 5 en el 369.

“Estos números marcan con claridad que no son dos o tres votos que faltan: ya sea porque la planilla no ha sido digitalizada, porque no figuran los datos de la mesa en la web oficial, o porque figura en cero o en blanco el espacio donde debían consignarse los votos a Cristina, es claro que aquí estamos hablando de cientos de sufragios que no aparecen”, especificó Petrocco.