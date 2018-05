Bonifatti: “La problemática detrás del cierre de panaderías no puede ser invisibilizada”

Este jueves en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el Concejal y presidente de Acción Marplatense Santiago Bonifatti se refirió a la problemática del trabajo informal en el partido de General Pueyrredon, a raíz del cierre masivo de panaderías en nuestra ciudad.

Al respecto, Bonifatti se expresó diciendo: “Días atrás, cuando recibimos en la Comisión de Promoción y Desarrollo tanto al Centro de Industriales y Panaderos como a la Asociación y el Sindicato, nos manifestaban esta problemática en la que se encuentran en la que van cerrando panaderías del mundo formal y se sigue consumiendo la misma cantidad de pan que antes; no es que se fabrica menos pan sino que el mercado informal avanza sobre el formal por los costos y por la competencia desleal. Sobre la presión fiscal no podemos hacer mucho desde el Concejo, pero si sobre la forma en que el Estado ejerce los controles. Y ahí había una sensación en la gran mayoría de los panaderos de que siempre se controla a los mismos que son los que están identificados y que muchas veces el control tiene más que ver con una cuestión sancionatoria y recaudatoria que con una mejora de la salubridad de las personas que reciben esos productos. ”

El edil de Acción Marplatense continuó diciendo: “Pero también aparece el hecho de la competencia desleal, la presencia de la informalidad condicionando al comercio formal. Y es aquí donde tenemos que detenernos como Concejo Deliberante ya que es el municipio el que tiene ingerencia directa sobre estas cuestiones, ya que debe controlar la fabricación clandestina en cualquiera de sus rubros. También debe contribuír en los controles para que los comercios emitan factura y puedan probar cuál es el origen de estos productos. Cuando pedimos más control de ninguna manera estamos queriendo ir contra aquellos pequeños o micro productores barriales que están alimentando su economía personal y familiar, sino que queremos ir contra los industriales clandestinos, contra aquellos que producen cientos kilos de pan por día y que están compitiendo deslealmente contra los industriales formales. La problemática detrás del cierre de panaderías no puede ser invisibilizada.”

Para finalizar, Bonifatti habló sobre la problemática de la venta informal en nuestra ciudad diciendo: “Además, los datos de la UCIP sobre la informalidad en el Partido de General Pueyrredon son alarmantes, no solamente en el rubro de las panaderías. Los datos dicen que más de la mitad del comercio es informal y ahí perdemos todos. No sólo quienes no compiten, sino que perdemos todos como economía local, porque no se tributa, los empleados están en negro y finalmente ese dinero está generando una economía informal de la cual no se puede tener ningún tipo de control. Nos vemos obligados a intervenir cuando se vende menos o cuando cierran puestos de trabajo, y en este momento de achicamiento de la economía hay muchos más problemas. Por eso el cierre de las panaderías no puede ser un dato que se nos pase por delante, porque pan se sigue consumiendo, sólo que avanza el mercado informal sobre el formal. El Partido de General Pueyrredon debe tener una una política muy estricta con aquellas grandes industrias que en la clandestinidad le compiten a los industriales formales y nunca tratar de perseguir a aquellos que están intentando llevarle el sustento a su familia con micro o pequeñas producciones.”