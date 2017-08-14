Los numeros oficiales escrutadas el 97.79% de las mesas en Gral. Pueyrredón

Resultados

Escrutadas 1549 mesas ( el 97.79% ) en General Pueyrredón, los resultados emitidos por la Junta Electoral de la Provincia e Buenos Aires  indican:

 

CAMBIEMOS BUENOS AIRES 142.957 39,37%
1A AMARILLO 142.957 100%
UNIDAD CIUDADANA 73.946 20,36%
CELESTE Y BLANCA U2 71.610 96,84%
LISTA 37 2.336 3,16%
1PAIS 42.359 11,66%
NACE UN PAIS 42.359 100%
ACCION MARPLATENSE 31.864 8,77%
LISTA AM 16.658 52,28%
NUEVA ACCION 15.206 47,72%
FRENTE JUSTICIALISTA 16.812 4,63%
CUMPLIR 2 7.656 45,54%
CUMPLIR 6 5.022 29,87%
CUMPLIR 4 4.134 24,59%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 10.989 3,03%
LISTA 1 10.989 100%
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO 4.952 1,36%
UNIDAD DE LA IZQUIERDA 4.952 100%
PARTIDO SOCIALISTA 3.732 1,03%
FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR 3.732 100%
PATRIA GRANDE 3.654 1,01%
FUERZA DE LA GENTE 3.654 100%
NUEVO SOCIALISMO MARPLATENSE 2.815 0,78%
LTA.ENCUENTRO POR LA IGUALDAD 2.815 100%
FEDERAL 2.464 0,68%
CELESTE Y BLANCA 2.464 100%
MAR DEL PLATA PUERTO Y REGION 2.218 0,61%
CONSTRUYENDO FUTURO 2.218 100%
PARTIDO RENOVADOR FEDERAL 1.749 0,48%
CONVICCIONES 1.749 100%
FRENTE UNION FEDERAL 1.160 0,32%
POPULAR 464 40,00%
CONCERTACION FEDERAL UNITE 431 37,16%
FRENTE UNION FEDERAL 96 8,28%
RENOVACION FEDERAL 77 6,64%
AUTOCTONO 75 6,47%
TRES BANDERAS 17 1,47%
MOVIMIENTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS 821 0,23%
UNIDAD 1 821 100%
TODOS POR BUENOS AIRES 628 0,17%
TOBA 628 100%

INFORMACIÓN GENERAL

  • Votos válidos: 363.141
  • Votos afirmativos: 343.120
  • Votos en blanco: 20.021
  • Votos nulos: 6.359
  • Votos recurridos, impugnados y comando: 1.336
  • Abstención: 172.889

Electores Totales: 566.857

Powered by keepvid themefull earn money