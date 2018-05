El Polo Obrero se manifestó en las calles reclamando “trabajo genuino”

En el marco de una jornada de movilización nacional, la protesta en la ciudad se concentró frente al Municipio de General Pueyrredón. “Ante el crecimiento de la pobreza y la falta de empleo, salimos a la calle”.

En más de doce provincias se llevaron a cabo cortes, movilizaciones y marchas en reclamo de “trabajo genuino”. Bajo la consigna: “siguen los despidos, crece la pobreza, salimos a las calles”, el Polo Obrero marchó este martes desde Luro e Independencia hasta el Municipio, bajo una copiosa lluvia.

Pablo Barragán, referente del Polo Obrero, dijo que “ante las políticas del gobierno de Macri que viene dejando de lado el reclamo de los trabajadores, salimos a la calle en distintos puntos del país”.

Piden el aumento a $8800 para los trabajadores precarizados y la apertura de programas de capacitación laboral. “Es el salario mínimo vital que necesita un trabajador para medianamente vivir porque los índices tampoco demuestran que sería algo tan beneficioso para los compañeros pero a cobrar $4030 es una ayuda”.

El referente contó que después de la jornada en Villa Evita del pasado lunes, “aparecieron los camiones de Obras Sanitarias y un grupo de compañeros del barrio estuvo en la recorrida pudiendo así atender el reclamo que se hizo”. Barragán agregó que “comprobamos que a través de la movilización algo obtenemos, o una salida laboral o que llegue un camión para mejorar las aguas servidas en los barrios postergados”.

Por otro lado, lanzó que “en los 12 años de kirchnerismo, vimos que el gobierno instaló las cooperativas, no sólo para las organizaciones sociales sino también en el puerto y se vieron devastadas porque resulta que los trabajadores están pasando penurias porque no tienen trabajo y los empresarios están gozando de todos los privilegios con permiso de pesca. Ya lo vimos con El Repunte, los barcos salen sin control por necesidad. El cooperativismo en el puerto demostró que no es la salida”.

El reclamo nacional se enmarca en el pedido de “trabajo genuino, para que se impulse la obra pública que necesitan los barrios y ocupa a los desempleados, por aumento a $8800 para los precarizados y la apertura irrestricta de los programas de empleo y capacitación”.