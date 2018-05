Curuchet: “Sergio Massa es la persona más preparada en la política de hoy”

En el marco de las próximas elecciones, el senador y precandidato por el frente 1País, Juan Curuchet, dialogó con “el Retrato…” y manifestó: “Sergio Massa es la persona más preparada en la política de hoy” a la vez que subrayó que “hay que tenerle miedo al voto indeciso”.

El precandidato de 1País se refirió a su inclinación política por el frente que lidera Sergio Massa. “Es la persona más preparada en la política de hoy. No estoy de acuerdo con la visión y política del Macrismo y de Cristina, y Sergio es el equilibro entre esto”, afirmó Curuchet.

Además, resaltó el equipo con el que cuenta el dirigente del Frente Renovador a nivel nacional, provincial y local, que irá como candidato a Senador en la Quinta Sección que componen los distritos del centro-este en las próximas elecciones junto con Jimena, la hermana del intendente de Necochea, Facundo López y Pilar Goldman (GEN).

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si le preocupa que las encuestas lo den tercero a Sergio Massa respondió: “No creo que esté en ese lugar ¿Y los indecisos donde van? No creo en ninguna encuesta, tiene todo precio, cada uno las va pagando”.

“Las Paso van a decidir cómo está cada uno, pero hay que tenerle miedo al voto indeciso. Hay un mucho más de un 15% de la sociedad que no quiere saber nada con la política y ese puede ser un voto que podemos captar nosotros”, aseguró.

El ex campeón olímpico hizo un repaso de su carrera política y detalló que estas elecciones lo encuentran “más hecho, después de 4 años en la política se aprendió bastante y más estando en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires con gente de tanta experiencia”.

“Cuando llegué a la política no sabía nada, pero apliqué el sentido común. Pasé de ser deportista a presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino y después, terminé siendo Senador”, afirmó el dirigente a la vez que aclaró que con el tiempo fue armando un equipo legislativo, que son los que trabajan hoy en el armado de los proyectos.

En tal sentido, remarcó que lo que aplicó siempre fue “sensibilidad, que es lo que no tiene este Estado” y agregó que le quedó pendiente haber perdido su primer año legislativo “con un equipo que me equivoqué, pero ahora por suerte pude armar un buen equipo para lo que me ha votado la gente”.

“El 90% de los recursos que tengo va directo a los deportistas. El haber mejorado legislativamente, que es para lo que me votó la gente, hace que me sienta hoy más preparado”, sostuvo Curuchet y aclaró que también tiene algunos proyectos en todo lo que es Niñéz y Adolescencia.

A su vez, comentó que “uno no solo tiene sus propios proyectos, sino que a veces también su labor es el frenar cuestiones de leyes que trae el Ejecutivo y que no favorecen a la ciudad, principalmente cuando se tiene que debatir en el mes de octubre los presupuestos”.

Por último, Curuchet detalló a “el Retrato…” que tienen “una lista transparente” y agregó: “La sociedad busca que se hagan las cosas bien y tanto en la nacional, provincial o local tenemos una lista mostrable” a la vez que se refirió a que en lo personal busca continuar un trabajo que se inició: “Tenemos dos responsabilidades una legislativa y una social. En el momento que te dan dinero, se lo tenes que dar a la sociedad y he sido siempre muy transparente con cada uno de los recursos y eso, lo puedo mostrar para que la gente vea que candidato tienen”.