Lucila Branderiz: “Ante la violencia de género, la desidia es una falta grave”

La precandidata a concejal de AM habló de la necesidad de impulsar políticas públicas contra la violencia de género y aseguró que “el problema es grave y urgente y dista mucho de ser una moda”.

La situación de violencia que vivió una joven marplatense el último fin de semana por parte de un hombre en un bar, volvió a encender las alarmas sobre esta problemática que no cesa. Sin embargo, no hay medidas de prevención y la Dirección de la Mujer en la ciudad sigue acéfala al igual que la secretaría bajo cuya órbita funciona la dirección. En este sentido, Lucila Branderiz advirtió que “ante la violencia de género, la desidia es una falta grave”.

“El descuido de la Dirección de la Mujer, sin responsables a cargo, es una metáfora de la inacción frente a la violencia machista. El Estado municipal no puede permanecer indiferente ante una problemática tan sensible como ésta, que es grave, urgente y dista de ser una moda”, agregó la precandidata de Acción Marplatense, quien recordó que “en la gestión anterior se abrió la Casa de la Mujer y comenzó la entrega de botones antipánico, entre otras acciones llevadas a cabo”.

Asimismo, determinó que “la violencia de género está en la agenda de cualquier persona o gobierno comprometido con la realidad de hoy”. Ante la actitud del gobierno de Arroyo y Baragiola, Branderiz señaló que el desinterés y la desidia suponen una falta, una responsabilidad sin cumplir por parte de quien“es tienen a su cargo las decisiones políticas en el Estado municipal”.

Por otra parte, la precandidata de AM resaltó que “poco se habla de las víctimas invisibles de este flagelo, ya que son cientos los niños y niñas que se quedan sin madre a causa de los femicidios”. “Además de mi militancia y de los valores que defendemos, de mis cinco hijos cuatro son mujeres, así que no acepto que naturalicemos que el Estado municipal no se ponga a la cabeza en esta lucha”, concluyó.