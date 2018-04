Kimberley se quedó con tres puntos merecidos

Si bien el arranque del partido fue arrollador, con mucha profundidad en el juego por las bandas y hasta un gran gol en los pies de Nicolás Baigorria a los 4 minutos luego de un pase largo de Juan Manuel Rodríguez Rendón que el ex Sportivo San Cayetano controló de manera notable y definió sin problemas ante la salida de Flavio Diglia.

A partir de ahí y hasta los 15, Kimberley generó cuatro situaciones de gol claras que podrían haber significado el segundo gol sin mencionar que el local jugaba en campo rival con comodidad. Pero sorpresivamente se despertó Atlético Norberto De La Riestra. Iván Malinow comenzó a ser el eje del equipo. Jorge Liendo a aguantar todos los pelotazos que se le enviaban y Sergio Gorosito a peligrar por izquierda.

Con esa fórmula llegó el baldazo de agua fría. Liendo controló en el área del debutante Gabriel Barucco pero su falta de técnica terminó generando un “barullo” que finalizó en los pies de Gorosito que definió dentro del área chica y frente al ex arquero de Racing de Mar del Plata para establecer el 1 a 0.

La incertidumbre del resultado más el conformismo de la visita llevó a que el encuentro cayera en una meseta donde no había flujo de juego y eso favorecìa a los de Mauricio Lopardo que a los 22 estuvieron cerca de ponerse en ventaja pero Barucco le ahogó el grito a Malinow.

En contra posición, a los 28, Gonzalo Gómez también tuvo la suya antes de irse al descanso luego de un buen tiro de esquina de “Coco” pero Diglia mandó la pelota nuevamente al fondo de la cancha.

De ahí hasta el final de la primera etapa pasó poco y nada. Jeremías Cajal no lograba desnivelar al igual que Ezequiel Goiburu que se fue diluyendo con el correr de los minutos. Eso obligaba al “Pipa” a retroceder para sumarse al juego pero terminaba quedando muy lejos del área para terminar la jugada.

En el complemento la historia no fue distinta aunque el estado físico de Kimberley ayudó en la generación de espacios. A los 6, Cajal recibió en soledad pero en el control no le quedó cómodo para la zurda y definió apurado y muy desviado.

El ingreso de Patricio Rodríguez por el juvenil y de Lucas Casella por “Equi” le cambiaron un poco la cara al ataque del Dragón aunque seguía con los mismos problemas a la hora de definir. La desesperación empezó a llevar a las desatenciones y ahí Barucco volvió a lucirse con una tapada tremenda a Facundo Aguerre que disparó a quemarropa pisando el área chica.

Pero de tanto ir a la fuente, esta se rompió. A los 41, Casella hizo una buena maniobra individual y cuando quiso gambetear al arquero el mismo Diglia le cometió un penal que Enuel Marchesini no dudó en sancionar y que Gómez no titubeó al patear y cambió por gol a los 44 para quedarse con los tres puntos.

Aunque se jugaron siete minutos más después de los 45 debido a la cantidad de tiempo que hicieron los de Lopardo, el marcador no se movió y Kimberley sumó nuevamente de a tres en Mar del Plata para seguir en lo más alto de la Zona B de la Región Pampeana Sur.

SÍNTESIS

Kimberley: Gabriel Barucco; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Joaquín Baigorria, Juan Manuel Rodríguez Rendón y Jeremías Cajal; Ezequiel Goiburu, Gonzalo Gómez y Nicolás Baigorria. DT: Mariano Mignini

Atlético Norberto De La Riestra: Flavio Diglia; Ignacio Farías, Jorge Costa, Lucas Islas y Alexis Castex; Iván Malinow, Norberto Robledo, Eduardo Mendoza y Sergio Gorosito; Facundo Aguerre; Jorge Liendo. DT : Mauricio Lopardo.

Cambios en el ST : Desde el inicio, Iván Reguer por Farias (A), 19′ Patricio Rodríguez por Cajal (K), 24′ Lucas Casella por Goiburu (K), 33′ Lucas Enriques por Castex (A) y 39′ Marcos Rondanina por Lucero (K).

Goles en el PT : 4′ N. Baigorria (K) y 19′ Gorosito (A).

Goles en el ST : 44′ Gómez de penal (K).

Àrbitro : Enuel Marchesisi

Estadio: José Alberto Valle

Distinción a Julián Servera

El mediocampista de Kimberley recibió una camiseta con el número 100 aludiendo a la cantidad de partidos por AFA disputados con la camiseta de Kimberley que, además, lo convirtieron en el jugador con más presencias en este tipo de certámenes en la historia del club. Servera, además de formar parte del plantel superior del Dragón es entrenador de las categorías 2009 y 2010 de la Institución.