Victorias de Mar del Plata ante URBA en amistosos Inter Centros

En cancha de San Ignacio, los equipos Inter Centros de Rugby de Mar del Plata y Buenos Aires jugaron amistosos, que ambos culminaron con victoria del “Trébol”. En M16 fue 17 a 12, en tanto que en M17 el score fue de 31 a 0.

A pura defensa en M16

A primera hora disputaron su encuentro los equipos de la M16, en donde era la primera vez que estos chicos vestían la camiseta de un Seleccionado.

Mar del Plata tuvo una muy buena primera parte, en donde con ese esfuerzo de los primeros 35 minutos le alcanzó para llevarse el triunfo.

A los 9 minutos una acción con varias fases en ataque del Trébol derivó en el sector izquierdo, cuando en una jugada de chicos de Mar del Plata Club, el fullback Jerónimo Intervenuto asistió al subcapitán Martiano Alfano, quien definió sin problemas.

Un par de jugadas después y cuando URBA atacaba, en un ruck la robó el tercera línea de Sporting, Nicolás Puricelli y se fue solito a la segunda conquista.

Sobre los 23´ llegó el try más lindo de la fresca y lluviosa tarde marplatense, cuando el capitán Agustín Zelezen recibió la guinda en sus propias 22 yardas, allí inició una memorable corrida que culminó dentro del ingoal, para que Mar del Plata se pusiera 17 a 0 al frente.

La reacción de Buenos Aires no tardó en llegar y aunque los últimos 10 minutos Mar del Plata se la pasó casi en sus 15 yardas, la defensa fue impresionante y no permitió puntos en contra.

En el complemento, con la cancha más pesada y pasajes de lluvia, URBA se adaptó mejor y pudo llegar al try con Enrico Trione y Manuel Tuculet, pero Mar dle Plata defendió bien los minutos finales y se quedó con el triunfo por 17 a 12.

Síntesis

Mar del Plata (17): Máximo Martínez, Franco Bello Barrientos, Juan Aspesi; Nicolás Henkel, Juan Del Cerro; Nicolás Puricelli, Joaquín Feroce, Francisco Cosentino; Juan Estavillo, Santiago Mariani; Martiniano Alfano, Agustín Zelezen (C), Franco Carloni, Ignacio Migliore; Jerónimo Intervenuto.

Ingresaron: Mauro Álvarez, Felipe Villamor, Juan Pablo Jerez, Martín Moure, Joel Guerra, Tomás Álvarez, Jerónimo Lastra, Bautista Giacobone, Felipe Gómez Castro, Bernardo Catuogno.

Entrenadores: Ignacio Vallejos, Julián Leoz, Martín Benedetti.

Buenos Aires (12): Ian Dornaletche, Franco Gayo, Mauricio Miranda; Juan Pablo Michel, Miguel Albornoz; Bautista Baridon (C), Manuel Bethular, Manuel Moran; Lautaro Eslar, Facundo Pérez Quitegui; Lucas Serrese, Facundo Galan, Juan Corso Rodríguez, Manuel Tuculet; Ramiro Waisberg.

Ingresaron: Enrico Trione, Joaquín Ciarlelli, Marcos Cortelezzi, Agustín Morelli, Agustín Solari Regueiro, Luciano Di Luca, Agustín Canepa, Juan Cruz Senesi, Tomás Mareque.

Entrenador: Facundo Salas.

Primer Tiempo: 9´ Try de Martiano Alfano (MdP); 11´ Try de Nicolás Puricelli (MdP); 23´ Try de Agustín Zelezen convertido por él mismo (MdP).

Segundo Tiempo: 15´ Try de Enrico Trione convertido por Joaquín Ciarlelli (Bs As); 18´ Try de Manuel Tuculet (Bs As).

Tarjeta Amarilla: 28´ ST Martiano Alfano (MdP).

Referee: Pablo Casellas.

Cancha: San Ignacio.

Declaraciones :

Agustín Zelezen (Sporting): “Arrancamos muy bien, golpeando, atacando y haciendo tries, en los últimos 10 minutos defendimos, no nos pudieron pasar, en el segundo tiempo estuvimos defendiendo, bajamos un poco la intencidad, pero ganamos”.

“Se complicó un poco con como estaba la cancha, nuestro juego se basaba en jugarla con las manos, afuera, por las condiciones no podíamos, tuvimos que cerrar más el juego, jugar al contacto, si bien no era nuestro fuerte estuvimos bien”.

“Veníamos a buscar jugar juntos, pero todos queríamos ganar, estamos muy contentos, sabíamos que se nos podía dar. Tenemos muchas ganas de mejorar, seguir entrenando y que el grupo vaya para adelante”.

Gran victoria de la M17

A segundo turno se enfrentaron los equipos M17, en donde Mar del Plata contó con seis jugadores que este año ya disputaron un Campeonato Argentino.

El inicio fue muy bueno para el local, en especial por el lado de los delanteros, ya que a los 7 el primera línea de Los Cardos, Santiago Bonavento, abrió el marcador luego de ingresar al ingoal a pura potencia.

A los 9´ una escapada del centro Bautista Tejerina encontró pase en el wing de Comercial, Juan Manuel Sastre, que sin problemas puso las cosas 12 a 0.

Los dos restantes tries de la primera parte serían obra del hooker de Universitario, Matías Juara, quien fue una de las figuras y a pesar de que su posición no es tan habitual, aportó dos conquistas, para que el Trébol se fuera 24 a 0 al frente en el primera parte.

En los segundos 35 minutos llegaron los cambios para ambos equipos y si bien Mar del Plata no fue tan punzante en ataque, otra vez no recibió puntos en contra y el capitán Pedro Haguaard se encargó de anotar el quinto y último try del equipo, para redondear un 31 a 0 a favor.

La idea es que estos equipos se vuelvan a ver las caras en Septiembre en Buenos Aires, para seguir preparando a sus planteles para lo que viene.

Síntesis

Mar del Plata (31): Santiago Bonavento, Matías Juara, Franco Pechia Dorso; Lucas García Fierro, Mikael Bloom; Ignacio Desiena; Martín Leoz, Pedro Haugaard (C); Santiago Martínez Etayo, Agustín Shatz; Juan Manuel Sastre, Bautista Tejerina, Conrado Muzio, Santiago Gascue; Tomás Etchepare.

Ingresaron: Fermín Merlo, Facundo Vazquez, Juan Bruno, Franco Nuñez, Lucas Scillone, Guido Lapenna, Franco Labanca, Juan Segonds, Alejo Merlin, Ignacio Pioli, Carlos Oxoby.

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Guillermo Estavillo, Sebastián Bisso.

Buenos Aires (0): Agustín Figueroa, Santos De La Serna, Felipe Galli; Fausto Balotta, Lucas Rosasco; Bautista Colombo, Gianluca Gianoli, Boris Oleksuk; Santiago Amadasi, Tomás Raffinetti (C); Santiago Heidenreich, Federico Simoncini, Bautista Canevari, Matías Gayraud; Lucas Jeckeln.

Ingresaron: Mateo Feresin, Santiago Pérez Ermilio, Lucas Arbues, Pedro Del Piano, Gaspar Cordero Duhalde, Simón Prince, Alejandro Acosta, Benjamin Sclavi, Pedro Fragueiro, Franco Botti, Leandro Maciel.

Entrenador: Facundo Salas.

Primer Tiempo: 7´ Try de Santiago Bonavento convertido por Agustín Shatz (MdP); 9´ Try de Sastre (MdP); 13´ Try de Matías Juara (MdP); 20´ Try de Matías Juara convertido por Agustín Shatz

Segundo Tiempo: 21´ Try de Pedro Haugaard convertido por Agustín Shatz (MdP).

Tarjeta Amarilla: 33´ PT Fausto Balotta (Bs. As.).

Referee: Ignacio Bocardo.

Cancha: San Ignacio.