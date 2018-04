Luz y Fuerza Mar del Plata festejó el Día del Trabajador de la Electricidad

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata festejó el Día del Trabajador y trabajadora de la Electricidad con un gran almuerzo criollo con más de 200 personas. El encuentro se realizó el jueves 13 de julio, día en la que se recuerda esa fecha de 1948, cuando se conformó la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, y exactamente un año después, se firmó el primer convenio colectivo para toda la actividad eléctrica y se estableció esa fecha como el Día de los Trabajadores de la Electricidad.

El festejo se realizó en el restaurant del Club Quilmes, donde se acercaron familias lucifuercistas de Mar del Plata y de algunas de las delegaciones que forman parte de la Organización Sindical.

Junto al Secretario General, José Rigane y gran parte de la Comisión Directiva, estuvo también el Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien viajó hasta Mar del Plata para participar de las actividades conmemorativas de esta importante fecha para todos los trabajadores eléctricos.

Luego del almuerzo de empanadas, asado, pollo y ensaladas, fue el momento de los discursos alusivos a la fecha. La Secretaria Gremial, Romina Quintas, realizó la apertura recordando a los 60 0 trabajadores de la empresa PEPSICO que fueron despedidos y reprimidos en su lugar de trabajo, cuando defendían sus puestos. “Estas situaciones que le tocan vivir a otros compañeros nos hacen reflexionar sobre a los derechos que tenemos los trabajadores. Hoy hay miles de trabajadores que están en la calle, cesanteados, cientos de compañeros reprimidos. Pero nosotros podemos celebrar nuestro día, que no es cualquier fecha, sino que hace 68 años, otros compañeros lograron que ese derecho se pudiera plasmar. Muchos de los que estamos acá lo vivieron y lo entendieron. Sin embargo hay varias generaciones nuevas que nos encontramos con muchos beneficios servidos. Y a veces no logramos entender que los derechos se ganan y se pierden en los lugares de trabajo. Ahí es donde cada uno de nosotros debemos luchar por lo que nos corresponde como trabajadores”.

Luego, Pablo Micheli, saludó a todos los trabajadores de la electricidad en su día, reconociendo la histórica tradición de lucha que tuvo y tiene Luz y Fuerza Mar del Plata. “Estamos en una situación crítica en nuestro país, por lo que pasó en PEPSICO pero también por lo que pasa todos los días, con los hijos de nuestra patria que no tienen destino con este modelo. Si no pueden resolver, en la Argentina del pan y las riquezas que tenemos, que los pibes coman y vayan a la escuela, que no haya pibes en la calle pidiendo, ¿qué podemos esperar de nuestro destino? Pero, que a pesar de todo, nos encontremos en estos espacios, que festejemos este día, que luchemos contra las multinacionales por las condiciones laborales y porque estafan al pueblo con tarifas impagables, da cuenta de que a este pueblo no lo van a doblegar, que tiene dignidad, y por más palos y balas de goma que nos pongan, van a salir derrotados como otras veces” dijo.

Por último, José Rigane, repasó algunos de los principales logros históricos de la Organización. “Fuimos uno de los primeros sindicatos que conformaron la Federación de Luz y Fuerza. Pero siendo fundadores de la FATLyF, muchas décadas después, producto de la confrontación y de no estar de acuerdo con las privatizaciones y que se convierta a la Federación de un holding empresario, fuimos expulsados arbitraria e ilegalmente, y terminamos conformando la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA). Doble mérito para cada compañero que apoyó para que transitáramos ese camino. Hoy, 17 años después de haberla solicitado, a través de una resolución la justicia nos otorga la Personería Gremial, demostrando dos cosas: que si se lucha, se triunfa. Y también que en este país no hay libertad ni democracia sindical, porque los trabajadores, para ser reconocidos en la ley vigente, tardamos 17 años, y no la otorgó ni el gobierno de turno ni el Ministerio de Trabajo sino que fue la Justicia”.

También convocó a la unidad de la clase trabajadora: “no hay que sentir vergüenza sino orgullo de ser trabajador, de pertenecer a una clase que siempre luchó con dignidad por sus reivindicaciones. No son las demandas judiciales las que generan la crisis del país, la desocupación, la precarización, la tercerización, la pobreza, la indigencia, la falta de salud, de educación, los tarifazos, etcétera. No somos los trabajadores, sino que es el

Gobierno el qu e tiene una política de ajuste, que viene por nuestros derechos, como sucedió en Brasil”.

Por último, remarcó algunos de los últimos logros de la Organización Sindical: “en el marco de esta celebración, debemos destacar las conquistas, como la repotenciación de la Central 9 de Julio, que se logró luego de 17 años, el avance del Plan de 54 viviendas para compañeros de Mar del Plata que ya se está levantando y los avances con la obra del hotel propio, que estará al servicio de las Delegaciones para que lo utilicen”.

Luz y Fuerza Mar del Plata brindó y celebró su día, con la mirada puesta en las dificultades de toda la clase trabajadora y convocando a conocer la historia de este gremio para seguir avanzando en nuevas reivindicaciones.