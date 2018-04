Radicales, exigen controlar a las empresas de transporte urbano de pasajeros

En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el Expediente Nº 1047 – U – 2017, que contiene una iniciativa legislativa del Concejal Mario Rodríguez, por medio de la cual “el Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo tenga a bien informar lo siguiente:

a) Brindar, en el plazo de ley, el informe escrito trimestral establecido por

el art. 4º de la Ordenanza Nº 21946, determinando la cantidad de kilómetros

recorridos totales (mensual y acumulado del año); cantidad de kilómetros

recorridos por cada empresa; recaudación total (mensual y acumulado del año); cantidad de pasajeros (mensual y acumulado del año); control de los recorridos realizados por cada empresa; y control del cumplimiento de las frecuencias.

b) Informe la cantidad de personal asignado con el que cuenta para realizar

las inspecciones. En el caso de ser insuficiente, se proceda a reasignar

personal al afecto.

c) Informe si los concesionarios del transporte público colectivo de

pasajeros cumplen el máximo de frecuencias previstas en el Pliego de Bases y

Condiciones, en los horarios comprendidos entre las 6,30 y 8,30; 11,45 y 13,30

y 19 y 20,30 horas (Ordenanza 21.946, art. 2º).

d) Se realicen las gestiones necesarias a efectos de realizar la ENCUESTA DE

SATISFACCION, en cumplimiento con lo establecido por le Ordenanza 22.951, en los términos establecidos por la norma”.

Es de destacar que el edil Mario Rodríguez, Presidente del Comité local, fué el único integrante del bloque radical que votó en contra del último aumento del boleto, fundamentando su decisión en el tratamiento desprolijo y poco transparente que se le dió al tema. “Ese día yo dije que el Concejo Deliberante no se merecía tratar de manera express un tema tan sensible a la ciudadanía como es el aumento de boleto. En años anteriores habíamos tenido la posibilidad de invitar a los funcionarios municipales para debatir con ellos los estudios de costos, independientemente del voto posterior. Estoy convencido de que todo esto se podía haber hecho de una forma mucho más transparente, y no bajo denuncias de compra de votos y de montos de subsidios inflados, lo que ahora ha motivado el procesamiento de varios empresarios del transporte”.