Ex combatientes de Malvinas reclamaron remedios y tratamiento en la sede del Pami

Veteranos de la guerra de Malvinas reclamaron por la falta de entrega de medicamentos y acceso a tratamientos en el marco de una jornada de manifestación a nivel nacional.

Fernando Álvarez, miembro del Centro de ex combatientes de Malvinas a nivel local, dijo que se trata de un reclamo conjunto. “El motivo es la falta de entrega de medicamentos, sobretodo, en aquellos casos de alto riesgo como los oncológicos o diabéticos”.

Álvarez aseguró que “si bien en Mar del Plata estamos bien, nos acercamos en solidaridad con los compañeros ex combatientes. En capital es en donde se concentran la mayoría de los damnificados” y agregó que “en lo que va del año tenemos más de 60 fallecidos. No todos son responsabilidad del Pami pero sí en los casos oncológicos los medicamentos no llegan a tiempo y realmente es un problema complicado”.

Asimismo, reconoció que “no solo somos los veteranos de guerra, atrás nuestro hay un entorno familiar que adquirió la obra social del Pami y se transforman en parte de esto, pedimos más urgencia en las situaciones de alto riesgo, las prótesis y medicamentos, llegan muy tarde. El país entero está con problemas”.

Con respecto a la responsabilidad de la gestión actual en el tema, el veterano de guerra manifestó que “no es un problema político, viene de hace rato pero estalló ahora, con los fallecidos, que por problemas de salud no pudieron salvar sus vidas”.

En gran parte del país las sedes de Pami han sido tomadas. En Mar del Plata el reclamo es “simbólico” en apoyo a los ex combatientes y veteranos de guerra.