Bonifatti rechazó las impugnaciones de la Junta Electoral a integrantes de su lista

Santiago Bonifatti, impulsor de la Agrupación Nueva Acción, que presentó lista para las PASO en Acción Marplatense, dio a conocer un comunicado de prensa donde rechaza legalmente la impugnación a quienes encabezan esa propuesta en los tres primeros lugares (Juan Rey, Lucía Bonifattu y Francisco Valencia) .

En la nota hecha llegar a la prensa, señala tetualmente:

“El sábado 24 de junio nuestra Agrupación Nueva Acción presentó la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares con los avales requeridos por ley ante la Junta Electoral partidaria, con el objetivo de participar en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Dicha Junta proscribió nuestra lista y se expresó mediante sucesivas resoluciones que fueron fijando con el transcurso de los días y las horas requisitos absurdos, acomodados de acuerdo a la conveniencia política de Gustavo Pulti y sus candidatos.

Lo que sucedió hoy es un hecho muy grave para la vida política de la ciudad. Negar el derecho a participar es antidemocrático, y es lamentable que Gustavo Pulti pretenda liderar un espacio político desde la arbitrariedad y el autoritarismo. Es una típica actitud de la vieja política, lo que en Acción Marplatense siempre quisimos desterrar, siendo la justicia quien deberá decidir sobre lo manifestado.

Justamente, este atropello a la democracia, esta manera de hacer las cosas, llevándose las normativas fundantes por delante, no midiendo consecuencias, es aquello por lo que decidimos crear Nueva Acción como línea interna dentro de Acción Marplatense. Es necesaria una renovación, la ciudad la necesita imperiosamente. Por eso llevamos como candidato a Juan Rey para expresar los valores que queremos para Mar del Plata. Juan es una persona comprometida socialmente, solidaria, que tiene una gran ONG, que trabaja por la cultura, que no viene de la militancia política tradicional, siendo una persona que vive de su trabajo y pudiendo ser visitado por cualquier vecino diariamente en su librería de Av Independencia esquina Avellaneda. No entendemos cómo se le niega poder competir por ser “extrapartidario” estando expresamente habilitado por nuestra carta orgánica.

La junta electoral de Pulti está proscribiendo a nuestra lista: no lo vamos a permitir.

De la noche a la mañana, Pulti decidió que el candidato que nosotros queremos llevar, Juan Rey, una persona de amplio conocimiento y prestigio en la ciudad, lo proscriban, cuando fue funcionario dos años de su propio gobierno. Ahora decidió que Juan Rey no puede participar, cuando él mismo lo convocó para ser parte de su gabinete.

En estos momentos nuestros abogados están redactando la impugnación a todas estas resoluciones que está haciendo e hizo la Junta Electoral de Pulti en Acción Marplatense, y vamos a luchar porque haya una verdadera democracia en el partido: ese es el espíritu de Nueva Acción.

Esta no es la Acción Marplatense que nosotros queremos. Por eso armamos una lista de gente prestigiosa, comprometida con los valores de Acción Marplatense, aunque algunos no sean afiliados. Acción Marplatense, tanto en su gobierno como en sus listas siempre hizo una amplia convocatoria a personas que venían de otros partidos o sin experiencia en política, porque lo importante no es de donde vengan sino que quieran trabajar por el bien de Mar del Plata. Esto no ayuda a dar un debate serio sobre los problemas que tiene la ciudad.

Confiamos en que la justicia reparará las acciones anti democráticas que ha tomado una parte del partido que ha monopolizado la junta electoral de Acción Marplatense.

Cronología de los hechos

Los hechos con los que se atentó la democracia interna se iniciaron el viernes de la semana pasada cuando la Junta Electoral Partidaria conformada por Lucila Branderiz de Pulti, Débora Marrero y Adrián Alveolite, tuvo su primera resolución donde se aprueba el reglamento de funcionamiento. Este instrumento creado por quienes integran la lista que competiría con la de Nueva Acción presenta en los artículos 8 y 17 dos cuestiones que son ilegales: la primera es la creación de nuevos requisitos para aquellos extra partidarios que requieren de la aprobación de la mitad más uno de la comisión directiva para poder presentarse. La segunda es el reparto al momento de integrar la lista en octubre a partir del resultado de las PASO.

El día lunes 19 de junio la Junta eleva la resolución 3 en la que, a estos requisitos que el reglamento había establecido, los declara de carácter previo a la presentación de la lista y no posterior.

El jueves 22, a dos días del vencimiento del plazo para presentar la lista, se hizo pública la resolución 4 que establece la necesidad – ahora también – de presentar un pendrive con toda la información.

El viernes 23, un día después, la Junta Electoral presenta la resolución 5 en la que le da validez a una supuesta reunión de comisión directiva que se hizo a 24 horas de vencer el plazo de cierre de listas, donde se establece que los extrapartidarios no pueden ir en el primer lugar ni en el segundo, pero si en el tercero y que los extrapartidarios no pueden haber conformado otro movimiento político en el último año. Además, se establece un sistema de entrevistas personales de la comisión directiva para darle los avales requeridos por el famoso reglamento. Todo hecho a medida de un nombre y apellido: obstaculizar la candidatura de Juan Rey.

El sábado 24 presentamos la lista, y luego de presentada la junta electoral partidaria por Resolución N° 7, refiere que en una reunión de comisión directiva llevada a cabo ese mismo día “Toma la palabra Claudia Rodríguez y expresa que, no habiéndose presentado los precandidatos extrapartidarios de la lista presentada por Julián Mascitti a la entrevista personal a efectos de expresar sus opiniones y hacer valer sus derechos y estando debidamente notificados, este Comité debe proceder a resolver los respectivos avales con los elementos con los que cuenta. En tal sentido, respecto del precandidato Rey Juan Manuel el mismo no es afiliado a esta Agrupación Municipal, lo cual impide de acuerdo a las normas partidarias vigentes y de pleno derecho su ubicación dentro de los dos primeros lugares de una lista de concejales. Sin perjuicio de ello, además de no resultar afiliado de esta Agrupación Política no ha participado jamás de su vida interna (en los casi 20 años de antigüedad que tiene nuestro partido), ni ha presentado nunca un proyecto y/o propuesto actividad alguna que demuestre compromiso alguno con los principios de Acción Marplatense. Ello además de haber participado muy recientemente del proceso fundacional de una Agrupación Política distinta de la nuestra denominada “Vamos” (situación que es de publico y notorio conocimiento ya que fue anunciada en todos los medios de comunicación de la ciudad), generándose una grave afectación de la identidad partidaria en caso de habilitarse su participación y vulnerándose de manera nítida las normas generales elaboradas por este mismo órgano a los fines de la procedencia del otorgamiento de avales. Por todo ello propone que el mencionado no pueda integrar ningún lugar de la lista interna. Respecto de la precandidata extrapartidaria Bonifatti Lucía, la misma no es afiliada a esta Agrupación Municipal, lo cual impide de acuerdo a las normas partidarias vigentes y de pleno derecho su ubicación dentro de los dos primeros lugares de una lista de concejales. Sin perjuicio de ello, considerando que si bien no es afiliada a Acción Marplatense es conocida su participación en diferentes actividades del partido, propone avalarla como pre candidata debiendo integrar el tercer lugar en adelante de su lista interna de acuerdo a las disposiciones vigentes.”