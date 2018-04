Juan Rey encabeza la lista “Nueva Acción “impulsada por Santiago Bonifatti en AM

El concejal Santiago Bonifatti, quien lidera la nueva expresión política dentro del partido de Acción Marplatense, busca la “renovación” y, como lo había anunciado, jugará en las Paso de agosto.

En la mañana de este sábado, el concejal llegó con su escribano a la sede del partido, en calle La Rioja, y esperó afuera, junto a quien encabezará la fórmula, Juan Rey y Lucia Bonifatti (FOTO) la aprobación de cara al inminente cierre de listas.

Con el referente de Hazmerreír a la cabeza, seguido por Lucía Bonifatti, Francisco Valencia y Micaela Pezzati, quedó sellada la voluntad de competir en las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con la lista que presente Gustavo Pulti.

El viernes se conoció que parte del Partido de la ciudad no quería que “extrapartidarios” encabezaran fórmula, sin embargo, el presidente de la juventud de AM, Marcelo Attar, lo desmintió en un comunicado. El edil aseguró que “la historia de AM está llena de ejemplos de personas extrapartidarias que accedieron a la política con el partido” y agregó que “la carta orgánica y la ley de partidos políticos lo permite”.

“Nos enorgullecemos de que el partido sea la puerta de entrada a la política, nos pasó con Alejandro Ferro, con Ariel Ciano y el propio Gustavo Pulti, en la primera elección no era afiliado del partido”, recordó el concejal.

Con respecto a los dichos por un sector juvenil de AM, Bonifatti dijo que “fue un poco de pirotecnia electoral previa y debemos dejarlo en ese lugar, en el lugar de un rumor, nosotros estamos buscando la renovación del partido y queremos a los jóvenes adentro”.

Bonifatti, dijo además estar “muy feliz de haber conformado una lista que pueda competir por primera vez en una interna en los 20 años que tiene de vida el partido de la ciudad. Poder expresar distintas voces, renovar el debate, permitir diferentes puntos de vista es lo que hace que los partidos políticos puedan crecer y estar vivos. Nos presentamos porque creemos en Acción Marplatense, en sus valores fundacionales, y en su carácter vecinal el cual queremos recuperar”.

En segundo lugar va la hermana de Santiago , Lucía Bonifatti, joven referente de Nueva Acción y Presidenta de la ONG Casa de 20, el tercer lugar lo ocupa Francisco Valencia integrante de Valencia Propiedades y con una amplia trayectoria de trabajo en la Comunidad Vasca de Mar del Plata, en el cuarto lugar está Micaela Pezzati, hija de Eduardo Pezzati, uno de los Fundadores y dirigentes más importantes que tuvo Acción Marplatense, y en el quinto lugar figura Fernando Barranus quien es el coordinador de los Centros de Acción Barrial que se encuentran distribuidos en diferentes barrios de nuestra ciudad.

Resta que la junta electoral del partido Acción Marplatense analice la lista y la documentación presentada.