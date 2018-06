Puigdemont quiere saber si Rajoy usará la fuerza contra Cataluña si realiza el referéndum

Carles Puigdemont sigue desafiando desde la presidencia de la Generalitat al Gobierno, hoy ha emplazado a Mariano Rajoy a aclarar “si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña”.

Ha lanzado esta pregunta desde el Parlament, durante una sesión de control en la queha ratificado su intención de convocar unilateralmente el referéndum y aplicar su resultado, a pesar de saber perfectamente que la Constitución no lo permite-

“Les importa un rábano el sistema democrático, sólo les importa la fuerza”, ha afirmado en sede parlamentaria el jefe del Ejecutivo catalán dirigiéndose al líder delPP en Cataluña, Xavier García Albiol. Como explicación a sus declaraciones, desde hace meses en Barcelona son muchos los independentistas que dicen “mirar la entrada a la ciudad por la Avenida Diagonal, por si vienen los tanques”.

Puigdemont ha citado al periodista Ernesto Ekaizer, que ayer, desde la Cámaracatalana, acusó al Gobierno del PP de emplear una “política criminal contra el soberanismo” para invitar a los independentistas a “superar al Estado español”.

El presidente de la Generalitat ha avisado a Rajoy de que el Govern “aplicará el veredicto de las urnas” porque, “le guste o no al Gobierno y sus socios [en referencia al PSOE]”, Cataluña es una nación y como nación tiene derecho a la autodeterminación”.

“Las amenazas al Estado Catalán no nos disuaden, no rectificaremos, no recularemos. Nos anima. Votaremos y decidiremos. Saldremos ordenadamente del Estado”, ha zanjado Puigdemont.

Carta a la Comisión de Venecia

La sesión de control también ha servido para conocer de boca del president que elGovern ha enviado una carta a la Comisión de Venecia -el órgano dependiente delConsejo de Europa que asesora a los Estados miembros sobre cuestiones constitucionales- para solicitar su aval a la celebración del referéndum, dando así cumplimiento a la petición de Catalunya Sí que Es Pot para mantener su respaldo a la consulta.

Este gesto se produce después de que se haya producido una grieta con los representantes de otros partidos por su ausencia en la cumbre soberanista celebrada el lunes para discutir la respuesta del bloque independentista a la negativa del Gobierno de negociar una consulta pactada con la Generalitat aunque no acudieron porque no fueron invitados a la reunión .

Puigdemont ha acusado al espacio político de Ada Colau de estar instrumentalizando el Pacto Nacional por el Referéndum, la cumbre en la que partidos y organizaciones de la sociedad civil se reúnen para decidir cómo culminar el proceso soberanista. Este cónclave volverá a reunirse el próximo martes como paso previo a que el Govern anuncie la fecha y la pregunta del referéndum.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa