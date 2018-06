Inspección impidió la realización de una fiesta sin autorización en Punta Mogotes

En el marco del programa Mar del Plata Segura, la Municipalidad desarticuló este sábado una fiesta sin autorización que se estaba convocando desde las redes sociales y que iba a tener lugar en una vivienda particular en la zona de Punta Mogotes.

A raíz de una denuncia de vecinos que fue tomada por laSubsecretaría de Inspección General, desde la comuna se hicieron las averiguaciones pertinentes. Al respecto, el coordinador de Mar del Plata Segura, Emiliano Mensor, señaló: “se desarticuló una fiesta que se estaba convocando desde redes sociales y que se iba a desarrollar en una casa de Avenida de los Trabajadores al 1900. La reunión estaba siendo convocada desde hace una semana”, agregó.

“Personal municipal logró individualizar el lugar y a las 19 aproximadamente se logró dialogar con el organizador, haciéndole entender que no podía llevar a cabo la actividad, ya que carecía de la habilitación pertinente”, explicó el funcionario.

“Esto forma parte de las políticas que imparte el Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo y el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente, que tienen como premisa garantizar la seguridad e integridad de las personas que concurren a estos eventos”, manifestó el Secretario de Inspección General Emilio Sucar Grau. Nuevamente –y desde el programa Mar del Plata Segura- se logró desarticular este tipo de fiestas que se desarrollan sin ningún control por parte del Estado”, aseguró el funcionario, quien estuvo acompañado por el director de Inspección General Luis Melo.

OTROS OPERATIVOS

Por otra parte, la Secretaría de Inspección General desarrolló otros operativos en distintos lugares de la ciudad. Se clausuró una despensa, fiambrería y frutería de 9 de Julio al 5300 por detectarse la venta de medicamentos, secuestrándose mercadería.

También se clausuró una panchería en Bolívar al 2400, por no tener habilitación, además de proceder al secuestro del módulo móvil de parrilla. Además se labraron actuaciones en una pizzería en Bolívar al 3700 (por no exhibir certificado de habilitación), un café en Yrigoyen al 3100 (rubro no solicitado), un salón de fiestas en 12 de Octubre al 8400 (por no exhibir certificado de habilitación) y un restaurante con baile y espectáculo en Playa Varese (certificado de habilitación vencido).