Radicales juntaron a 1500 comensales en el Loco Patrio

El radicalismo de General Pueyrredon llevó a cabo su tradicional Locro del 25 de Mayo, organizado por el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical; en esta oportunidad en un colmado gimnasio del Club Once Unidos de Mar del Plata, con la presencia de más de 1500 correligionarios, entre los cuales se encontraban varios funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y autoridades partidarias.

En medio de un clima de fervor partidario, tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional, dieron inicio los saludos y discursos a cargo de Gustavo De la Hoz (Secretario General de la Organización de Trabajadores Radicales), Santiago Piras Ridao (Secretario General de la Franja Morada), Marianela Romero (Presidenta de la Juventud Radical) y Cristina Coria (Presidenta del Bloque de Concejales).

Se proyectaron dos emotivos videos. Uno de ellos repasó las actividades llevadas a cabo durante los primeros 6 meses de gestión de la recientemente electa conducción del Comité local, integrada por Mario Rodríguez (Presidente), Sebastián Puglisi (Vicepresidente), Verónica Hourquebié (Secretaria General), Jerónimo Juliano (Tesorero), y Gustavo Serebrinsky, Viviana Araujo y Alejandro Garis (Secretarios). El otro recordó las palabras del Ex Presidente Raúl Alfonsín, dichas en un acto en Plaza de Mayo, y que aún tienen plena vigencia. Actuaron, en distintos momentos del locro, el Coro Soles, el tanguero Raúl Dumpier y la folclorista Lorena Salomón.

Luego de degustar el exquisito locro, los presentes escucharon con atención las palabras del Presidente del Comité local, Mario Rodríguez, quien agradeció a todos los que colaboraron con su presencia o con su trabajo a que este ya tradicional acto radical (es el 19º locro consecutivo) sea un éxito en su cada vez mayor convocatoria. Entre otras definiciones, expresó: “hoy, en este multitudinario acto, estamos demostrando que la UCR está más viva que nunca. Ojalá, luego de un necesario debate interno , podamos coincidir de manera unánime en que lo mejor que le puede pasar al radicalismo, para fortalecerse y aspirar a ser gobierno en el 2019, es ir este año con listas propias a las PASO de Cambiemos”.

Rodríguez avanzó en su posición y afirmó: “es lo que vamos a impulsar, y seguramente nos va a demandar un esfuerzo a aquellos que conducimos el partido; vamos a tener que dialogar y consensuar. T enemos el desafío de que la UCR vuelva a ser un actor protagónico y por qué no gobierno en el 2019. Si queremos lograr eso, debemos empezar a construir esa alternativa en el 2017. T enemos un Intendente con el cual a veces coincidimos y otras disentimos, pero siempre garantizamos la gobernabilidad. Queremos que a este gobierno municipal, que integramos, le vaya bien. Por eso hemos aportado nuestros mejores cuadros, aunque algunos de ellos deberían estar en el gobierno pero no están, y uno no termina de explicarse por qué habiendo funcionarios de lujo de otras administraciones, tenemos que andar penando y explicando actitudes y falta de gestión de funcionarios que no están a la altura de lo que la ciudadanía reclama”.

Para finalizar el acto, habló el Senador Provincial Carlos Fernández, Vicepresidente del Comité Provincia quien opinó “en términos generales me parece que hay una voluntad mayoritaria por parte de la gente de ratificar el rumbo de cambio que decidió cuando apostó, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, a un cambio de gestión, después de casi tres décadas de gobierno de un mismo signo político. A pesar de haber recibido una herencia pesada que la gente conoce, se ha logrado ordenar y transformar la provincia en un estado previsible que ha hecho que hoy no esté en discusión si se paga sueldo o aguinaldo o si paga a los proveedores de servicios básicos. Eso la gente lo está valorando, además de un shock de obra pública, como nunca se vió”.

Analizando la situación interna de la UCR, Fernández aclaró que “el radicalismo está pidiendo espacios de representación en las listas tanto nacionales como provinciales, y creemos que vamos a obtener respuestas favorables en ese sentido, e inclusivo que vamos a crecer en nuestra representación. Tenemos una estrategia que tiene más que ver con compartir listas nacionales y de legisladores provinciales integradas por todos los partidos que integran la alianza e intentar unificar las listas en los 135 distritos. Si no se logra esa unidad será la gente la que defina en las PASO como se integra la lista de Cambiemos”.