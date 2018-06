Padre recurriría a la Justicia ante consumo de marihuana en conocido colegio

Un verdadero drama están viviendo padres de un reconocido colegio religioso (ubicado en la loma de Santa Cecilia de Mar del Plata) luego que uno de ellos descubriera circunstancialmente entre los útiles escolares de su hija, un envoltorio con marihuana “que alguien le entregó en el propio establecimiento educativo para su consumo” denunció uno de ellos.

“El hecho no sería uno más, ya que ahondando en la cuestión, pudimos establecer que un grupo de alumnos ya habría sido sancionado por las autoridades educativas luego de encontrarlos, “fumando” en el baño” dijo más adelante.

El preocupado papá, luego de reunirse con las autoridades escolares y escuchar como respuesta que era “un problema ajeno al colegio”, decidió recurrir a la prensa para denunciar el hecho, no descartando que “de no hallar una respuesta acorde a la gravedad del tema por parte del Colegio, realizar una denuncia en Tribunales para que se investigue a fondo el caso”.

T.D. (N. de R.: publicamos solo sus iniciales para evitar identificar a la alumna) señaló en su visita a “el Retrato…” que “todo comenzó de manera fortuita. Luego de retirar a mi hija del Colegio y al llegar a casa ante la necesidad de contar con un marcador, lo busqué en la cartuchera de ella. Grande fue mi sorpresa cuando en vez del marcador hallé un envoltorio con marihuana”.

Narró seguidamente que su hija le respondió que lo tenía consigo pero que era “de un compañero al que se lo estaba guardando”, para afirmar más adelante que “decidí entonces ir al Colegio al día siguiente para reunirme con la Subdirectora y el Director y plantearles la situación. Luego de citar a mi hija a esa reunión, me piden que me retire que ellos querían hablar a solas y trabajar el tema”

“Media hora más tarde fue el propio Director que me remarcó que mi propia hija lo había llevado al lugar, y que al ser así, era un problema ajeno al Colegio y que me iban a ayudar….” expresó más que molesto T.D., quien no tiene dudas que “la droga salió de adentro” del propio establecimiento.

Contó más adelante que sabe de un caso sucedido en el baño del lugar “donde fue encontrado un grupito en una ronda, fumando un porro. Esa vez suspendieron a todos por tres días, y cuando les recordé esto, afirmaron no poder dar precisiones de los sucedido en aquella oportunidad”.

Se mostró molesto y preocupado porque “tratan de minimizar y esconder el tema”, acotando que “muchos chicos empiezan por un simple “porro”, para luego ir avanzando a otras drogas más peligrosas. Si bien tengo responsabilidad en el caso ya que es mi hija, desde el Colegio no pueden lavarse las manos como Poncio Pilatos, más siendo una entidad religiosa. Debe ser una cuestión que nos ocupe y preocupe a todos”

Finalmente hizo saber que “de no hallar una respuesta acorde a la gravedad del tema por parte del Colegio, realizaría una denuncia en Tribunales para que se investigue a fondo el caso”.