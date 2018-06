Laura Lario: “Necesitamos que mi hermano aparezca, vivo o muerto, pero que aparezca…”

Fernando Lario desapareció el 7 de julio de 2012 en la ciudad de Mar del Plata. Casi 5 años después, su familia continúa en una búsqueda desesperada y hasta el momento no hay datos ni ningún elemento que permita saber qué pasó con el arquitecto marplatense. En ese contexto, Laura Lario, hermana de Fernando, remarcó: “Siento que mi hermano está muerto”.

A casi 5 años de su desaparición, Laura Lario, hermana del arquitecto marplatense desaparecido, se entrevistó con “el Retrato…” y contó cómo es vivir con esa incertidumbre día a día. “Necesitamos que mi hermano aparezca, vivo o muerto, pero que aparezca y poder cerrar esta historia que nos está haciendo desangrar día a día”, expresó.

“Cuando uno busca siempre tiene esa esperanza que se va a lograr algo. Se van a cumplir 5 años y lo que necesitamos es poder movilizar esto, que se viralice no solo en la ciudad sino en todos lados, que quede en la memoria y que se siga buscando”, sostuvo.

En relación a las últimas novedades que tuvieron acerca del paradero de Fernando, remarcó que “ninguna, porque no lo buscan” y que “la causa está dormida. Con todos los desaparecidos y causas que hay, se van quedando estancadas. Por eso, necesitamos que reactiven”.

“Estamos peor que el primer día con una incertidumbre total y esperando que esto de una vez por todas se termine”, sostuvo Laura, a la vez que remarcó que en lo personal lo viven “con un angustia permanente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pensando qué fue lo que pasó”.

Además, comentó: “Tenes que seguir viviendo, pero la vida te cambia de un segundo a otro y no es la misma. Podes tener una familia y compartir un montón de cosas agradables, pero la mitad la tenes dividida en otro, es algo espantoso” y aclaró que “ni el Estado ni la justicia se hacen cargo de esto”.

“Nosotros siempre estamos moviéndonos y tratando de hacer cosas para que esto esté presente todo el tiempo y que la gente no se olvide. He ido a todos los Ministerios, pero ahora no nos atiende nadie”, apuntó Laura Laria. “Desde el dolor tratas de revertirlo en esta búsqueda permanente y en esta constancia de no bajar los brazos”, expresó.

Seguidamente, se refirió a los encuentros que han mantenidos con el diputado Rodolfo Manino Iriart y señaló que “hace mucho” que viene apoyándolos con esto.“Quiere ayudar y aportar desde donde sea. Hay 200 mil pesos de recompensa y estamos viendo si hay gente que pueda poner más plata para viralizar todo esto y que el que sepa algo pueda hablar”, indicó.

Asimismo, se refirió al último día que se vio a Fernando con vida y cuestionó el hecho que “al día de hoy, no nos pueden decir ni siquiera si salió o no de la facultad. No lo afirman, pero alguien lo tiene que haber visto, donde sea” y comentó que “ni desde la facultad ni de su vida privada saben nada”.

“Estamos todo el tiempo con un puñal clavado en el corazón. Necesitamos que la gente nos ayude, porque no es solamente Fernando Lario, sino que hay 10 desaparecidos más en la ciudad y no se le da la misma importancia que cuando desaparece una mujer. El título siempre es que algo habrá hecho”, apuntó.

Por último, concluyó: “Siento que mi hermano no está, que no se fue a ningún lado y que no salió de Mar del Plata. Siento que mi hermano está muerto, pero trato de sentir que está vivo para que viva en mí esto de seguir con la búsqueda intensa, porque sino no puedo seguir. Hoy más que nunca quiero saber”.