Sergio Cortes en Mar del Plata con “Live Tribute Show”

Sergio Cortés, barcelonés de nacimiento y elegido por el propio “Rey del Pop” como su doble más fiel, llega a Mar del Plata con el homenaje a Michael Jackson más premiado y que más repercusiones ha tenido en el mundo.

Luego de su gran éxito en Europa y en su vuelta a la Argentina, este viernes 26 de mayo a las 21 visitará Mar del Plata por primera vez con “The Live Tribute Show”, en el Teatro del Centro de Arte de San Luis 1750.

Con una puesta en escena acompañada de efectos especiales, el cantante y bailarín que deslumbra por su parecido físico y vocal a la “Leyenda del Pop”, brindará al público un homenaje de primer nivel con músicos en vivo y talentosos bailarines sobre el escenario.

“The Live Tribute Show” es un espectáculo que con mpresionantes vestuarios y coreografías recrea a la perfección aquellos shows que viven en la memoria de todos los fans, donde Sergio Cortés demuestra su espectacular talento con total humildad y sobre todo respeto hacia la figura del “Rey del Pop”.

En más de dos horas de concierto en vivo, el español deslumbrará al público con su impresionante desempeño vocal, que hará que la gente se emocione y reviva éxitos como “Thriller”, “Jam”, “Smooth Criminal”, “They don´t care about us”, “Beat it”, y “Black or White” entre tantos otros.

Su primera visita a la Argentina fue en noviembre del año pasado con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex, que motivaron su regreso en 2017.

Sobre Sergio Cortés :

Nacido el 30 de junio de 1971 en Barcelona, España, fue descubierto cuando tenía sólo 16 años por un periodista que lo vio caminando por la calle camino a la escuela, y que quedó fascinado por su parecido físico natural a Michael Jackson.

Así le sugirió vestirse y maquillarse como el “Rey del Pop” para un artículo de un diario local, y cuando la historia se publicó, Sergio Cortés fue contactado por una empresa Suiza, que en aquel entonces promocionaba la fragancia oficial de Michael Jackson, y que le propuso hacer presentaciones promocionales en diferentes partes del mundo.

En 1994 el propio Micheal Jackson lo eligió para distraer a la prensa durante su sorpresiva boda con Lisa Marie Presley, hija de Elvis, el “Rey del Rock”.

Luego en 1997, Jackson lo volvió a elegir como su doble para realizar un saludo al público y a la prensa desde la ventana de un hotel, donde tuvo la oportunidad de conocer y saludar personalmente al “Rey del Pop”.

Desde entonces Sergio Cortés se presenta alrededor del mundo y es considerado como el mejor imitador de Michael Jackson por su increíble parecido físico, sus dotes de baile y sobre todo por su natural rango vocal que recrea a la perfección al de la leyenda.