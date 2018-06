Marcharon por promesas incumplidas para con los damnificados por temporal

Integrantes de Barrios de Pie marcharon por las calles de Mar del Plata para exigir respuestas para los damnificados por el fuerte temporal que azotó a la ciudad hace más de un mes, y se concentraron en las puertas de la Municipalidad.

“En un principio, el Ministerio de Desarrollo tanto nacional como provincial, dieron una rápida respuesta, es decir, visitaron los casos más urgentes, que cada organizacion relevó. El tema es que con la visita no alcanza, generaron una expectativa de ayuda que luego no cumplieron”, sostuvo Rodrigo Hernandez, coordinador de Barrios de Pie, para agregar: “Se acerca el invierno y muchas familias siguen sin tener un techo digno, no podemos esperar seis meses para que lleguen tres chapas y dos colchones”.

La organización instaló una olla popular frente al Municipio donde se mantuvieron durante gran parte de la jornada.